«Было – стало». Жители Прикамья оперативно решают свои вопросы при помощи соцсетей

Было - стало.

Все чаще жители Пермского края пользуются удобной формой взаимодействия с местной властью с помощью социальных сетей. Активизировать такую работу предложил глава региона Дмитрий Махонин.

И для людей это оказалось удобным. Теперь можно оперативно и без лишней бумажной волокиты решать различные проблемы и устранять недостатки. Повышается эффективность действий власти и доверие к ней.

Каким образом можно сообщить о каких-то недостатках, которые мешают развитию «малой родины»?

Для того, чтобы решить проблему, которая волнует жителей, сейчас не обязательно идти лично в местную администрацию – стоять там в очереди, писать бумажные обращения. О проблеме можно сообщить с помощью соцсетей - оставить обращение в официальном паблике местной администрации, написать в официальную группу Правительства Пермского края или обратиться к губернатору Пермского края на его официальных страницах в социальных сетях.

Вот только некоторые примеры подобного взаимодействия с властью.

На улице стало светло

Житель Соликамска написал в личные сообщения в аккаунт губернатора в Инстаграме о том, что на улице установили новые фонари, но они не работают. Дмитрий Махонин попросил разобраться в ситуации местную администрацию. В итоге свет на улице появился.

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Детская площадка стала безопасней

Жительница Кишерти написала в личные сообщения в официальную группу Правительства Пермского края о том, что на детской площадке сломано ограждение. Власти региона помогли решить эту проблему, ограждение отремонтировали. Местные жители их поблагодарили на странице паблика.

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Фонари заработали

Житель Лысьвы написал в личные сообщения официального аккаунта Администрации города Лысьвы о том, что на улице нет освещения. Местная администрация помогла решить эту проблему, фонари заработали.