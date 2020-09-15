Коронавирус в Перми последние новости на 16 сентября: лечение в больницах проходят 997 человек

В общественных местах посетителям в обязательном порядке измеряют температуру. Фото: Василий Вахрин

На утро 16 сентября общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 8746 человек. За предыдущие сутки в регионе был выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 20 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 61 нового инфицированного – 27 мужчин, 34 женщины, детей в списке нет. Среди них: младше 45 лет – 12 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.

- Ежесуточный прирост составил 0,7%, коэффициент распространения болезни - 0,99, - сообщает краевой оперштаб. – В настоящий момент проходят лечение в больницах края 997 пациентов.

Новые заболевшие проживают в 13 территориях региона.

Больше всего инфицированных – 31 - было выявлено в краевом центре, еще 12 случаев зафиксировано в Березниках, пять - в Соликамске. Еще три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Пермском, два в Кунгурском районах. По одному - в восьми территориях края: Чердыне, Суксуне, Красновишерске, Чайковском, Кунгуре, Березовском, Юсьвенском округах и Большесосновском районе.

Инфографика: Яндекс.

При этом в Юсьвенском округе в последний раз заболевшие были выявлены месяц назад, а в Большесосновском районе – две недели назад. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.