У «Счастья не за горами» появился сосед

На набережной установили новый арт-объект Фото: Василий Вахрин

Надпись «Счастье не за горами» более 10 лет является одним из символов Перми. Этот арт-объект, созданный художником Борисом Матросовым, установили на набережной Камы около Речного вокзала в 2009 году. А после появления в фильме «Географ глобус пропил» пермское «Счастье» стало известно всей России.

«Счастье не за горами» известно всей стране Фото: Василий Вахрин

Но, похоже, какая-то неопределенность адреса, по которому находится счастье, не давала покоя жителям Прикамья. «Падал снег, плыл рассвет, осень моросила...», - а счастье все было где-то там, не за горами. Поэтому в поселке Усьва установили арт-объект «Счастье здесь». Вот вам, пожалуйста, и адрес, и прописка, - приходите к счастью в гости.

А на днях опять же на набережной Камы построили арт-объект «Счастье сейчас». С одной стороны надпись читается как «Счастье», с другой - буквы складываются в «Сейчас». Дескать, не сомневайтесь и будьте счастливы.

С одной стороны надпись читается как «Счастье»... Фото: Василий Вахрин