Коронавирус в Перми последние новости на 15 сентября: новые случаи выявили в 11 территориях Прикамья

- Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Роспортебнадзора, заистекшие сутки в Пермском крае выявили 58 новых случаев заражения COVID-19: 11 человек проходят лечение в больницах, 47 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8685, - сообщили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 13 сентября – 0,99). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Из 58 новых инфицированных – 26 мужчин, 29 женщин, 3 ребёнка (1 мальчик, 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 27 человек, 19 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.

Инфографика: краевой оперштаб.

Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона.

Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (21), чуть меньше - в Березниках (17 заболевших), 6 заболевших в Чайковском, 3 – в Кишертском районе. По два случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Кунгуре, Соликамске, Кунгурском и Пермском районах. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 3 территориях края: Осе, Чердыни и Чернушке.

Всего в Пермском крае выявлено 8685 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.