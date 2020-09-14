«Работали круглосуточно в 3-комнатной квартире». В Перми осудили организаторов «интимного» притона

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми вынесли приговор 29-летнему молодому человеку и двум девушкам за организацию подпольного притона и вовлечение в занятие проституцией.

«Злачное место» появилось в 2016 году в арендованной двухкомнатной квартире на Шоссе Космонавтов. Затем заведение расширилось – арендовали еще двухкомнатку на улице Коминтерна, которую перепланировали в трехкомнатку.

Организовали запретный бизнес интимных услуг молодые муж и жена, позже привлекли к делу 26-летнюю подружку.

- Обе девушки выполняли функции администраторов, а также подыскивали новых барышень для оказания интимных услуг, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Притон работал в круглосуточном режиме, одновременно в нем находилось три девушки-проститутки. Рекламу размещали в социальных сетях. За один час в борделе клиенты платили в среднем 2 тысячи рублей. Ежемесячный доход владельца притона составлял около 200 тысяч рублей, девушек-администраторов – 45-60 тысяч. В ноябре 2018 года сотрудники полиции пресекли деятельность заведения. Девушки, оказывавшие интимные услуги, привлечены к административной ответственности.

Суд приговорил организаторов притона к условным срокам от 3 до 3 лет 6 месяцев. Также они должны выплатить штраф - от 200 до 300 тысяч рублей.