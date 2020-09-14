Опередили и Пермь, и Екатеринбург

Почти все остановки в Нижней Туре стали умными.

Небольшой город Нижняя Тура находится по соседству с Прикамьем – в Свердловской области, примерно в 300 километрах от Перми. В нем менее 20 тысяч жителей. И тем не менее, Нижней Туре можно по праву присвоить статус «умного города». Здесь реализовали уникальный для России проект. Мы впервые побывали в этом муниципалитете и на себе оценили возможности современных цифровых разработок. Подробности – в этом материале.

«Умные остановки»

В Нижней Туре всего один автобусный маршрут. Но почти все остановки на этом маршруте – «умные». В остановочном павильончике можно не просто постоять или посидеть под крышей в ожидании автобуса, но и за это время подзарядить мобильник, посмотреть последние новости в интернете или проверить электронную почту и все это - с помощью бесплатного Wi-Fi. А темным вечером на остановке включается светодиодное освещение, превращая павильон в уютный островок безопасности. При этом, все «умные» остановки оборудованы камерами видеонаблюдения, картинка с которых идет в режиме реального времени на экран Единой дежурной диспетчерской службы города.

Новая остановка

Кстати, сюда же выводится изображение еще с 10 видеокамер, установленных на наиболее оживленных перекрестках Нижней Туры.

Весь проект «умного города» был создан в результате соглашения, подписанного администрацией Нижнетуринского округа с компанией МегаФон.

- Летом 2018 года мы подписали с администрацией округа соглашение о внедрении проектов в области цифровизации, - рассказывает Евгений Иванов, директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале. – Первым этапом стало создание облачного видеонаблюдения – мы запустили сеть видеокамер, которая в онлайн-режиме показывает ситуацию с перекрестков. Запись с видеотехники хранится в «облаке» и доступна и главе округа, и сотрудникам правопорядка.

Евгений Иванов, директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале

Так что в случае ДТП сотрудники ГИБДД без труда установят, кто был виноват в аварии.

Создание «умных» остановок стало уже вторым цифровым проектом в этом небольшом муниципалитете. Такбыли модернизированы 16 остановочных павильонов.

- Раньше на месте этих остановок были покореженные куски ржавого железа, - эмоционально говорит глава Нижнетуринского округа Алексей Стасенок. – А теперь появились аккуратные и функциональные павильоны. Вначале некоторые жители, когда узнали про этот проект, спрашивали: «Зачем тратить деньги на остановки? У нас что, других проблем нет?». А теперь его поддерживают все – и старшее поколение, и молодежь. А для последних - остановки стали не просто точкой, где можно ждать автобус, но и любимым местом. Здесь и светло, и подзарядка, и Wi-Fi. А жители спокойны, что их дети под наблюдением.

Глава Нижнетуринского округа Алексей Стасенок

В рассрочку на пять лет

Причем, для бюджета Нижней Туры этот проект не лег тяжелым бременем.

- Здесь мы опробовали механизм финансовой аренды, - объясняет Евгений Иванов. - МегаФон, не прибегая к услугам банков, выступил в качестве лизингодателя. Договор заключен на пять лет рассрочки, в рамках которого мы оплачиваем электроэнергию, страхуем или ремонтируем остановки. Лизинг помогает благоустроить остановки здесь и сейчас, растянув срок оплаты на несколько лет.

Стоимость одной остановки составляет примерно в миллион рублей, с учетом обслуживания в течение пяти лет, в том числе, и оплаты электричества.

Так изменились остановки

На этом местные власти не остановились и недавно запустили в городе еще две «умные» остановки с подогревом. Осенью, зимой - такое решение главы округа особенно актуально для жителей. Комплексы отличаются от обычных дополнительным теплым павильоном, где установлен электроконвектор, и теплые лавочки из композитного материала, на которые зимой можно сесть и погреться. Также в этих остановках не одна видеокамера, а три.

Аналогичные проекты МегаФон предлагает реализовать и в других городах России, в том числе, на условиях концессии.

Цифровые технологии

Но, пожалуй, самая умная остановка в России из оборудованных специалистами МегаФона, сегодня находится в Кемерово. В ней есть даже интерактивная карта, по которой можно рассчитать маршрут движения, посмотреть, каким транспортом можно воспользоваться. Причем, выдает нужную информацию карта, реагируя и на голос человека, и даже на прикосновение пальцем.

Применение таких цифровых технологий и решений – приоритетное и перспективное направление, обозначенное на уровне правительства РФ. Как рассказали в МегаФоне, в Пермском крае также реализуется не менее интересный цифровой проект, но в другой сфере - в туризме. Впервые информация о динамике плотности, численности и структуре постоянного и приезжего населения изучается с помощью геоаналитики МегаФона. Полученные данные позволят развивать туризм и новые направления бизнеса в Прикамье, привлечь инвесторов в регион и повысить качество жизни пермяков.

- В рамках проекта в Пермском крае мы предоставляем актуальную и высоко детализированную статистику, которую невозможно получить при использовании теоретических выкладок или данных переписи населения. Наша геоаналитика уже доказала свою эффективность при планировании транспортных развязок в регионах, совершенствовании городской инфраструктуры, например, в Тюмени. Уверен, что теперь и Пермский край сможет использовать эти данные для привлечения инвестиций и повышения уровня жизни населения, - резюмировал Евгений Иванов.