Отопительный сезон в Перми решили начать с 15 сентября. Куда звонить, если батареи не нагреются?

Скоро ли дадут тепло? Фото: архив "КП".

Глава Перми Дмитрий Самойлов официально объявил дату начала отопительного сезона в краевом центре - 15 сентября.

- Ожидаются похолодание и дожди, дома должны начать прогреваться, чтобы людям было комфортно, особенно это актуально в сезон простуд, - объяснил он.

В мэрии, однако, предупредили: батареи начнут теплеть сначала в детских садиках, школах и больницах.

– Социальная сфера должна быть максимально обеспечена теплом до конца недели, - пообещали в горадминистрации.

Ну, а жилые дома начнут обогревать «поэтапно».

- Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города: городские улицы «спускаются» к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми требуется больше времени, - объяснили в мэрии. - Таким образом, отопление в городе будет появляться постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы.

Когда же все-таки радиаторы отопления в многоэтажках станут по-настоящему теплыми?

- Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры занимает в среднем две-три недели, - сообщили в администрации Перми. - За это время батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу.

Власти краевого центра сообщили также, что с 15 сентября начинает работать «горячая линия» в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы по запуску тепла можно задать по телефонам: 290-05-17, 212-69-76. Работает call-центр в ООО «Пермская сетевая компания», обратиться туда можно по телефону: 281-72-99. Также звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону: 257-00-77.

Получить консультацию можно в администрации своего района по телефонам:

- Дзержинский район – 246-61-37, 246-58-87, в выходные – 233-14-80;

- Индустриальный район – 227-94-14, в выходные – 227-92-20;

- Кировский район – 205-62-15, 205-62-18, в выходные – 205-62-00;

- Ленинский район – 212-13-63, 212-33-74, в выходные – 212-07-17;

- Мотовилихинский район – 260-46-04, в выходные – 260-48-59;

- Орджоникидзевский район – 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, в выходные дни – 263-46-80;

- Свердловский район – 244-13-89, 244-40-13, в выходные – 241-27-85;

- поселок Новые Ляды – 295-85-67, 295-85-82, в выходные – 295-85-75.