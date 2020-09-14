Пермь вспоминает жертв «Боинга»

14 сентября 2008 года при заходе на посадку в Перми упал самолет, унесший жизни 88 человек. Фото: архив "КП"

14 сентября 2008 года в Перми случилась страшная авиакатастрофа: при заходе на посадку упал самолет, летевший рейсом № 821 из Москвы. Трагедия произошла ранним воскресным утром, в 05.09. Не дотянув 11 километров до взлетно-посадочной полосы, Boeing-737 упал на железнодорожные пути в Индустриальном районе Перми.

Оглушительный гул и страшный удар слышали тысячи жителей города. На борту самолета находились 88 человек — 82 пассажира (в том числе 7 детей) и 6 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Спустя два года специалисты МАК сообщили о завершении расследования. Непосредственной причиной авиационного происшествия явилась потеря экипажем пространственной ориентировки. А по результатам судебно-медицинской экспертизы, в организме командира воздушного судна 34-летнего Родиона Медведева перед смертью был установлен факт наличия этилового алкоголя.

Каждый год в этот трагический день родственники погибших всегда дважды собирались на мемориале памяти. До рассвета, в 05.09 утра, когда случилась эта трагедия, и в полдень. В 12.00 родные писали на воздушных шарах пожелания и отправляли их в небо.

В этом году организованной акции не будет.

- По предложению инициативной группы родственников погибших в авиакатастрофе 14 сентября посещение монумента на месте падения «Боинга» родственниками будет производиться в индивидуальном порядке, - пояснили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми. - 14 сентября в 09.00 прошла панихида на Северном кладбище.

Администрация Свердловского района Перми осуществляет содержание прилегающей к мемориалу территории.

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