В Перми 4 дня будут бесплатно показывать фильмы, мультфильмы и концерты

Детей приглашают на мультфильм-мюзикл «Битлз: Желтая подводная лодка»
Фото: кадр из фильма
С 17 по 20 сентября на Соборной площади в Перми будет проходить кинофестиваль музыкальных фильмов. На большом экране будут показывать классику советского кино, зарубежные мультипликационные фильмы, записи концертов лучших симфонических оркестров России. А на сцене будут играть музыканты. Выступят Квартет Каравай, «Хорус-квартет», вокальный театр «Акварель» из Санкт-Петербурга, «Креатив-квартет» из Екатеринбурга и солисты Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова и Эдуард Морозов.
Вход бесплатный.
Программа фестиваля:
17 сентября
16.00 - концертная программа «Детский альбом» (6+), посвященная 180-летию П.И. Чайковского.
17.00 - фильм «Небесный тихоход» (0+).
19.00 - концертная программа «Любимая музыка любимых фильмов» (6+).
20.10 - Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и торжественная увертюра «1812 год» П.И. Чайковского, запись концерта Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. (6+)
18 сентября
16.00 - мультфильм-мюзикл «Битлз: Желтая подводная лодка» (6+).
17.30 - фильм «Два бойца» (0+).
19.00 – концерт «Хорус-квартета» (6+)
20.00 – показ музыкального фильма «The Beatles: Вечер трудного дня» (Великобритания, 1964, 12+).
19 сентября
14.00 - музыкальный мультфильм «Фантазия» (США, 1940, 0+).
16.20 – концерт вокального театра «Акварель» (6+) «Моей душе покоя нет».
17.15 - фильм «Жди меня» (0+).
19.00 - «Любимые мелодии кинофильмов» (0+) в исполнении «Креатив-квартета» и солистки Пермской краевой филармонии Маргариты Соснер.
20.00 - запись музыкально-литературной композиции «Облако в штанах» в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» и заслуженного артиста России Михаила Пореченкова (12+).
20 сентября
14.00 - концертная программа для детей «Путешествие в Мультляндию» (6+).
15.00 - запись органной импровизации Себастьяна Кюхлера-Блессинга к фильму «Александр Невский» (0+).
17.00 - фильм «В шесть часов вечера после войны» (0+).
19.00 - концертная программа «Музыка кино» (6+).
20.00 - закрытие Кинофестиваля, запись сольного концерта Дениса Мацуева (6+).