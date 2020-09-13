В Перми 4 дня будут бесплатно показывать фильмы, мультфильмы и концерты

Детей приглашают на мультфильм-мюзикл «Битлз: Желтая подводная лодка» Фото: кадр из фильма

С 17 по 20 сентября на Соборной площади в Перми будет проходить кинофестиваль музыкальных фильмов. На большом экране будут показывать классику советского кино, зарубежные мультипликационные фильмы, записи концертов лучших симфонических оркестров России. А на сцене будут играть музыканты. Выступят Квартет Каравай, «Хорус-квартет», вокальный театр «Акварель» из Санкт-Петербурга, «Креатив-квартет» из Екатеринбурга и солисты Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова и Эдуард Морозов.

Вход бесплатный.

Программа фестиваля:

17 сентября

16.00 - концертная программа «Детский альбом» (6+), посвященная 180-летию П.И. Чайковского.

17.00 - фильм «Небесный тихоход» (0+).

19.00 - концертная программа «Любимая музыка любимых фильмов» (6+).

20.10 - Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и торжественная увертюра «1812 год» П.И. Чайковского, запись концерта Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. (6+)

18 сентября

16.00 - мультфильм-мюзикл «Битлз: Желтая подводная лодка» (6+).

17.30 - фильм «Два бойца» (0+).

19.00 – концерт «Хорус-квартета» (6+)

20.00 – показ музыкального фильма «The Beatles: Вечер трудного дня» (Великобритания, 1964, 12+).

19 сентября

14.00 - музыкальный мультфильм «Фантазия» (США, 1940, 0+).

16.20 – концерт вокального театра «Акварель» (6+) «Моей душе покоя нет».

17.15 - фильм «Жди меня» (0+).

19.00 - «Любимые мелодии кинофильмов» (0+) в исполнении «Креатив-квартета» и солистки Пермской краевой филармонии Маргариты Соснер.

20.00 - запись музыкально-литературной композиции «Облако в штанах» в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» и заслуженного артиста России Михаила Пореченкова (12+).

20 сентября

14.00 - концертная программа для детей «Путешествие в Мультляндию» (6+).

15.00 - запись органной импровизации Себастьяна Кюхлера-Блессинга к фильму «Александр Невский» (0+).

17.00 - фильм «В шесть часов вечера после войны» (0+).

19.00 - концертная программа «Музыка кино» (6+).

20.00 - закрытие Кинофестиваля, запись сольного концерта Дениса Мацуева (6+).