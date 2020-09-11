Коронавирус в Перми последние новости на 12 сентября 2020: COVID-19 обнаружили у 91-летнего пермяка

За минувшие сутки выписаны из больниц 43 пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 12 сентября в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 2 – амбулаторно на дому под наблюдением врачеи . Общее число инфицированных в Пермском крае за все время пандемии достигло 8511.

Выздоровели за это время 5933 человека, в том числе за минувшие сутки выписаны из больниц 43 пациента. Летальных исходов от COVID-19 за сутки зафиксировано 2, общее количество умерших среди инфицированных коронавирусом – 368.

Инфографика: краевой оперштаб

Из 57 новых инфицированных – 21 мужчина, 36 женщин. Среди них: младше 45 лет – 9 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет, причем один из них находится в возрасте 91 год.

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом еще на две недели продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В то же время разрешено работать в обычном режиме детским игровым комнатам и фудкортам, находящимся на территории торговых центров. Но сохраняется запрет на работу детских развлекательных центров, аттракционов и игровых автоматов.

- Ограничения направлены на сдерживание распространения коронавируса среди школьников и студентов, - пояснил главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев. - До конца года в школах также запрещены любые массовые мероприятия.