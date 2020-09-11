В Пермском крае разрешили открыться фудкортам и детским игровым комнатам

На оперштабе принято решение о возобновлении работы детских игровых комнат и фудкортов на территории торговых центров в обычном режиме. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Перми прошел очередной оперштаб по борьбе с коронавирусом, на котором было принято решение о возобновлении работы детских игровых комнат и фудкортов на территории торговых центров в обычном режиме. Но, запрет по-прежнему остается на работу детских развлекательных центров, аттракционов и игровых автоматов, расположенных в торговых центрах.

Согласно изменениям в Указе, сотрудники должны соблюдать температурный и масочный режим, посетители придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты. Столы в фуд-кортах должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

На опрерштабе выступил глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. Он сообщил, что эпидемическая обстановка в регионе остается напряженной, а оставшиеся ограничения на работу развлекательных центров и других досуговых организаций направлены на сдерживание распространения коронавируса среди школьников и студентов. «До конца года в школах также запрещены любые массовые мероприятия, внедрена кабинетная система обучения, реорганизована система питания школьников», - рассказал он.

Также на оперштабе принято решение о продлении самоизоляции для людей старше 65 лет еще на 2 недели.