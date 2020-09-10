"Уличные театры, немое кино и электронная музыка". Куда пермяки могут сходить с 11 по 13 сентября

Фото: Театр "Туки-луки"

Международный фестиваль уличных театров

С 11 по 12 сентября в Перми состоится международный фестиваль уличных театров «Флюгер» (6+). В нем примут участие известные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Тюмени, а также Эстонии.

11 сентября с 14.00 до 17.00 на эспланаде возле Театра-Театра пройдут on-line трансляции спектаклей 11 театров из 7 городов России – в рамках федерального фестиваля «Театральная Россия». А с 17 часов и до 21.30 будут идти «живые» выступления, в том числе премьера спектакля Андрея Кислицина - актера цирка «Cirque du Soleil».

На площади перед Законодательным Собранием с 16.30 будет играть Пермский губернский оркестр и Оркестр Картонии, состоятся спектакли и шествия. Выступят ростовые куклы, ходулисты и живые статуи. В завершении дня - фаер-шоу

На следующий день, 12 сентября, события фестиваля начнутся в 12 часов со спектакля пермского театра «Туки-Луки». Завершится фестиваль спектаклем «Мистиарий» театра «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга.

Эспланада,

площади возле Театра-Театра и возле Законодательного собрания

11 – 12 сентября

Вход свободный

Летний автокинотеатр

В эти выходные у пермяков будет последняя возможность посетить бесплатный летний кинотеатр под открытым небом. В пятницу, 11 сентября, в 20.00 состоится показ отечественного фильма «Это не навсегда» (12+). В центре сюжета истории четырех воспитанников детского дома, которые мечтают найти свою семью. В марте 2019 картина получила Приз за лучший европейский детский фильм на XVII фестивале дебютов «Дух Огня».

А в субботу, 12 сентября, в 20.00 зрители увидят художественный немой фильм Петра Чардынина «Миражи» (0+), снятый в 1915 году. Картина повествует о бедной девушке Марианны, которая влюбляется в наследника миллионера Дымова. Вся любовная интрига будет разворачиваться под сюиту «Из времен Хольберга» Эдварда Грига, которую «вживую» исполнит камерный оркестр «Орфей».

Напомним, посетить кинотеатр можно только в автомобиле.

Парковка возле ТРЦ «СпешиLove»

Ул. Спешилова, 114

11 и 12 сентября в 20.00

Вход свободный, предварительной регистрации не требуется

Фильм "Это не навсегда" покажут в автокинотеатре Фото: кадр из фильма

«День рождения рек»

11-13 сентября в Перми пройдет большой трехдневный фестиваль «День рождения рек» (0+).

11 сентября с 12.00 до 18.00 в музее PERMM (бульвар Гагарина, 24, 3 этаж) состоится конференция, где экологи, эко-активисты, художники и дизайнеры поговорят о включении проблем «хрупких экологий» в художественные проекты — новой модели взаимодействия искусства, экологического и социального активизма.

12 и 13 сентября в рамках фестиваля пройдут «Эко-квесты» и «Чистые игры».

13 сентября в 19.30 на набережной Камы состоится парад воздушных светящихся рыб, которых создадут пермские семьи в ходе творческих мастер-классов.

13 сентября с 15.00 до 22.00 продюсерский центр KAMWA представит программу «Люди реки» с участием музыкантов из Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска.

Все три дня фестиваля с 12.00 до 18.00 пермяки смогут побывать на пешеходных экскурсиях в долине реки Егошихи.

11 – 13 сентября

Вход на все события фестиваля свободный.

Ожидается парад светящихся рыб. Фото: музей современного искусства PERMM.

Фестиваль активных видов спорта на воде

В воскресенье на набережной Камы состоится Фестиваль активных видов спорта на воде (0+). Официальное открытие – в 11.00, в это же время начнутся соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

В программе фестиваля - соревнования и показательные выступления каякеров, соревнования по плаванию, парусному спорту, гребле на каноэ, лодках класса «Дракон» и байдарках, массовый заплыв на сапбордах. Принять участие в соревнованиях смогут все любители водных видов спорта.

Зрители смогут насладиться зрелищными показательными выступлениями по академической гребле, аквабайку, гребному слалому, опробовать свои силы на уличных тренажерах по гребле.

В 14.00 выступит известная пермская музыкальная кавер-группа «El Capitan».

Набережная Камы,

13 сентября с 11.00 до 22.30

Вход свободный

Фестиваль Efest-2020

Фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest (18+) состоится 12 сентября на открытой территории Завода Шпагина. Пермскую программу представят Ритмика и Starcomus. Гостями вечера станут москвичи DJ Alexander Nuzhdin, DJ Samir Kuliev, DJ POLA, Fonarev & Alexey Sonar. Танцевальную поддержку фестивалю обеспечат «Русский Hollywood» (Москва) и «Те самые» (Ярославль).

Также состоятся LED флэшмоб, лазерное шоу и шоу светящихся дронов.

Завода Шпагина

ул. Советская, 1а

12 сентября с 20.00 до 1.00

Билеты: 450 – 2000 руб.