Как избавиться от катаракты: инновационный метод лечения

В сети офтальмологических клиник «Три-З» выполнено более 70 тысяч операций. Фото: Клиника «Три-З»

Катаракта – заболевание глаз, связанное с помутнением хрусталика. При этом окружающие предметы и лица становятся видны в лёгком тумане, который со временем сгущается до полной темноты. Итогом заболевания может стать слепота. Как этого не допустить инавсегда избавиться от катаракты?

На этот сложный вопрос современная офтальмология нашла простое и действенное решение – замена помутневшего хрусталика глаза на искусственную интраокулярную линзу (ИОЛ). Сама процедура несложная, по времени она занимает около 7 минут. В офтальмологической клинике «Три-З» для проведения этой операции даже не требуется ложиться в стационар, в этот же день вы сможете поехать домой.

Важно помнить, что разрекламированное «лечение» катаракты каплями, БАДами и народными средствами – этопотерянное время, которое приближает вас к слепоте.

Самый ответственный этап для пациента в хирургическом лечении катаракты – это выбор искусственной линзы. Хрусталик меняется только один раз в жизни, поэтому так важно правильно подобрать его искусственный аналог. В клинике «Три-З» есть собственный банк хрусталиков, что позволяет пациенту получить необходимый хрусталик непосредственно в день операции без предварительного заказа. Самыми современными считаются мультифокальные ИОЛ, они единственные позволяют избавиться от очков. С таким хрусталиком человек сможет видеть хорошо на любых расстояниях. Многие пациенты признавались, что с мультифокальными хрусталиками зрение стало как в молодости – яркое и четкое.

Монофокальный хрусталик – высокое качество зрения вдаль или вблизи, в остальных случаях придется пользоваться очками. Фото: Клиника «Три-З»

Окончательное решение о выбранном искусственном хрусталике принимается совместно с офтальмохирургом, при этом учитываются ваши пожелания, образ жизни и индивидуальные особенности строения глаза.

Мультифокальный хрусталик – хорошее зрение на всех расстояниях: ближнем, среднем и дальнем. Может полностью избавить от очков. Фото: Клиника «Три-З»

В сети офтальмологических клиник «Три-З» выполнено более 70 тысяч операций по удалению помутневшего хрусталика и замене его на искусственный. Принцип «хирургии одного дня» позволяет вам пройти обследование, сдать необходимые анализы и выполнить хирургическую процедуру без очередей всего за 1 день.

Хорошее зрение восстанавливается уже на следующий день после операции, весь период реабилитации длится около месяца. В эти дни необходимо соблюдать несложные рекомендации хирурга по закапыванию капель, избегать чрезмерных физических нагрузок, пыльных помещений и пребывания в бане или сауне. К обычным домашним делам можно приступать на следующий день после проведенной процедуры по замене помутневшего хрусталика на искусственный. Также в течение 3-х месяцев вы можете бесплатно получать консультации у наших офтальмологов.

В большинстве случаев катарактой страдают люди пожилого возраста, поэтому в клиниках и диагностических центрах «Три-З» для пенсионеров действует постоянная скидка на диагностику зрения – 10%. Стоимость хирургического лечения катаракты – от 16 500 рублей. Записаться на прием и уточнить цены можно по телефону 8 (342) 243 46 49.Для пациентов из диагностических центров предоставляется бесплатный автобус на операцию в центральную клинику и обратно.

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