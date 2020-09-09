«В Прикамье появилась птица-гаишник». В Перми выложили забавное видео с дорожной камеры видеонаблюдения

Вот такой крылатый помощник появился у пермских госавтоинспекторов. Скриншот с дорожной камеры видеонаблюдения.

У сотрудников Пермской дирекции дорожного движения нелегкая работа – день и ночь сиди и следи за тем, правильно ли пересекают перекрестки прикамские автомобилисты. И вот у них появился добровольный помощник, от зоркого глаза которого, кажется, ни одно нарушение не укроется.

На днях на одной из обзорных камер видеонаблюдения глазам дорожных видеоинспекторов предстала забавная картина. Прямо на проводе перед объективом видеокамеры расположилась птица. Она и не думала улетать, а внимательно смотрела то направо, то налево, то назад, то вперед – в точности повторяя изменение транспортных потоков на перекрестке. При этом трудно отделаться от ощущения, что «пернатый друг ГИБДД» строго следит за дорожной обстановкой, внимательно высматривая нарушителей.

Подумав, дорожные работники решили выложить это видео в соцсети. Вдруг оно повысит дисциплину пермских водителей, которые будут знать, что за ними ведется такой бдительный контроль? Да и в знании орнитологии на досуге можно поупражняться, определяя, что за представитель пернатых пришел на помощь автодорожному надзору. Птица сидит вблизи камеры, поэтому определить ее размеры не так-то просто. В любом случае такое видео не грех и перепостить.

Его разместили в паблике «Пресс-служба администрации Перми» в Фейсбук.

- Мало кто знает, но на территории города Перми работают 452 обзорные камеры, - сопроводили авторы этот пост. - С их помощью сотрудники Пермской дирекции дорожного движения круглосуточно наблюдают за дорожной обстановкой, но, как оказалось, у них есть помощники из числа местных «жителей».

Так что будьте теперь предельно внимательны и предупредительны на дорогах.