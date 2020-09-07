«Письма от спасенных храню до сих пор». Он спас самолет с 72 пассажирами, потому что 12 лет чистил заброшенную взлетку

Сергей Сотников больше 20 лет чистил заброшеннуюж взлетную полосу Фото: архив "КП"

На взлетной полосе аэропорта Ижмы – небольшого поселка в Республике Коми – впервые за десять лет приземлились несколько самолетов. Их пилоты прилетели в знак уважения к человеку, в сентябре 2010 года спасшему экипаж и 72 пассажиров самолета ТУ-154, совершившего в Ижме аварийную посадку.

Заброшенная полоса оказалась в идеальном порядке

Тогда, десять лет назад, самолет авиакомпании «Алроса» выполнял рейс из города Полярный в Москву. Через три с половиной часа после взлета на борту произошло полное отключение электропитания и бортовых навигационных систем. Имевшихся запасов керосина хватило бы только на 30-40 минут. Экипаж запросил аварийную посадку в Сыктывкаре, но отказала и радиосвязь. Пилоты даже не предполагали, где они находятся. Командир самолета принял решение садиться в чистом поле. И тут внизу промелькнула взлетно-посадочная полоса поселка Ижма. Здешний аэродром не работал уже 12 лет, но летчики все же решились сесть на заброшенной полосе.

Взлетная полоса ижемского аэропорта, которой не пользовались более 12 лет, оказалась в полном порядке. Начальник Ижемской вертолетной площадки Сергей Сотников все эти годы чистил заброшенную взлетку, сохранил осевую разметку и входные щиты. Взлетная полоса была короче, чем нужно для самолетов такого класса, поэтому после посадки ТУ-154 выкатился за пределы полосы и на 164 метра и въехал в лес. Но никто из 81 человека – 9 членов экипажа и 72 пассажира – не пострадал.

Самолет остановился в лесу. Фото: Администрация Ижемского района

Спустя месяц летчикам-командирам воздушного судна Евгению Новоселову и Андрею Ламанову за эту посадку было присвоено звание Герой России. Остальных членов экипажа наградили орденами.

А Сергею Сотникову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени только в 2012 году – практически по требованию общественности. Потому что если бы он по собственной инициативе не чистил все эти 12 лет взлетную полосу, истории счастливого спасения могло бы и не быть.

«Надеялся, что пригодится когда-нибудь»

- В последний раз до того случая самолеты садились в нашем аэропорту в 1997 году, - вспоминает сейчас Сергей Сотников. До того времени он был начальником аэропорта. Потом от аэропорта осталась только вертолетная площадка. И взлетную полосу закрыли за ненадобностью. Но Сергей Михайлович не смирился с этим.

- Хотя в мои обязанности не входило содержание взлетной полосы, но это я для себя делал, - рассказывает он. - Поначалу-то надеялся, что аэропорт снова запустят, не думал, что такой объект просто оставят бесхозным. Но получилось так, что аэропорт уже не восстановят. Тем не менее, полосу поддерживал. Просто для себя, для порядка, для души и в надежде на то, что когда-то пригодится все это.

- Вот и пригодилось.

- Да, хоть раз да пригодилось. И я очень рад этому. Не дай Бог, если бы самолет возле Ижмы разбился. А тут сели, все живы, здоровы, даже самолет потом отремонтировали. Он в марте 2011 года взлетел красиво с нашей полосы и сделал круг, качнув крыльями на прощанье.

- Спасенные вам пишут?

- Да, у меня много писем. Храню их все. Евгений Новоселов – командир самолета – нет-нет, да и позвонит. На день рождения мне открытку говорящую прислал от имени всего экипажа. А еще он мне подарил сувенирную копию самолета ТУ-154 с теми же бортовыми номерами.

Заброшенную взлетную полосу Сергей Сотников продолжал чистить еще 9 лет – до выхода пенсию. В октябре прошлого года у него истек срок контракта, и он решил его не продлевать.

- Честно говоря, устал, - рассказывает он. - Мне 62 года, я 42 года отработал на предприятии. Перспективы уже нет. Да и контракт был кабальный – ни отпусков, ни выходных не прописано. Подумал, подумал – надо отдохнуть. Сейчас у меня все хорошо. Сижу дома, нянькаю внуков, занимаюсь хозяйством. У меня свой дом, огород, козочки. Сено, дрова, грибы, ягоды – скучать некогда.

Чай на взлетной полосе

На аэродром прилетели легкомоторные самолеты. Фото: Администрация Ижемского района

Накануне юбилея счастливой посадки ТУ-154 в местном историко-краеведческом музее открылась выставка «Спасительная полоса Ижемского аэропорта». А еще в ижемский аэропорт прилетели легкомоторные самолеты из Котласа, Нарьян-Мара, Усинска и Воркуты. Неофициальное сообщество пилотов малой частной авиации решило отметить памятную дату.

- Мы посидели, поговорили, чай попили прямо там, на взлетной полосе, - рассказывает Сергей Сотников. - Стол накрыли, чай в термосах привезли, шанежки, дыню нарезали. Улетая, они еще покружились над поселком. Напомнили нам, что есть еще гражданская авиация.

КСТАТИ

Аварийная посадка самолета в Ижме стала сюжетом одной из новелл фильма «Елки-2». Пилоты пытаются посадить терпящий бедствие самолет Ту-154 на заброшенный аэродром. На счастье пилотов и пассажиров, именно в этом месте много лет сотрудник аэропорта поддерживает взлетную полосу в рабочем состоянии. Его прообразом послужил Сергей Сотников.

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