«За спиной музыкальная установка, а на голове строительная каска»: Чем удивил Пермский марафон 2020

На Пермский марафон приехали жители из 40 регионов России. Фото: Борис Меркушев

В столице Прикамья прошел четвертый Пермский международный марафон. В нем приняли участие 7.800 человек, а призовой фонд мероприятия составил почти 3 миллиона рублей. В этом году из-за эпидемии коронавируса организаторы отказались от массового забега и разделили дистанции по времени. Это было сделано, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

5 сентября прошел детский забег, а 6 сентября - взрослый. Участникам предлагалось 7 дистанций на 1, 2, 3, 5, 10 километров, а также полумарафонская и марафонская дистанции на 21 и 42 километра соответственно, был и заезд колясочников на 200 метров.

Дистанцию 10,5 км бежали 2140 человек. Фото: Борис Меркушев

Перед началом забега у всех участников проверяли температуру, а вход был разрешен только в масках. Традиционно участники бежали по центральным улицам города. Проезжую часть перегородили машины ГИБДД, а более широкий участок дороги - автобусы.

Фото: Борис Меркушев

Старт и финиш марафона организовали у Театра-Театра. Перед началом забега всем участникам выдавались стартовые пакеты, в них - фирменная футболка, маска с символикой Пермского марафона, подарки от спонсоров, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, который фиксировал результат.

Всех участников Пермского марафона наградили памятными медалями. Фото: Борис Меркуше

Для спортсменов, заявившихся на дистанции 21,1 км и 42 км, в набор, помимо прочего, входил рюкзак, бутылка-шейкер и изотоник. Участникам на 10 км и колясочникам вдобавок ко всему - рюкзак и напульсник-кошелек. У любителей бега, зарегистрированных на 5 км и 3 км – блокнот с ручкой. Детям в стартовый пакет вкладывали сладкий подарок.

Вести Пермский марафон пригласили известного российского телеведущего Дмитрия Губерниева, а комментировал марафон мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин. Дмитрий Губерниев отметил, что Пермь - замечательный город, а организация марафона прошла на самом высоком уровне.

Самый известный российский комментатор, как и всегда, говорил много и громко. Фото: Борис Меркушев

- В Перми очень красивые девушки, сильные спортсмены. Радует, что пришло много пар с детьми, погода тоже порадовала, сегодня в столице Прикамья состоялся настоящий праздник, - отметил Губерниев.

Победителем среди мужчин на дистанции в 10.5 километров с результатам 31 минута 31 секунда стал житель Казани Олег Сидоров. Среди женщин победителем стала уроженка города Миасс Челябинской области Татьяна Курамшина, которая пробежала дистанцию за 35 минуту 29 секунд.

Олег Сидоров и Татьяна Курамшина. Фото: Борис Меркушев

32-летняя Татьяна Курамшина - мастер спорта по легкой атлетике. Девушка впервые приехала в Пермь, чтобы поучаствовать в марафоне.

- В нашем городе тоже проходят забеги, но не такие масштабные, как у вас. Да, на дистанции были этапы со спуском и подъемом, но я к этому была готова. Обязательно приеду к вам на следующий марафон, - пообещала Татьяна.

Для 30-летнего Олега Сидорова Пермский марафон 2020 тоже стал первым.

- За несколько дней до старта я решил проверить свои силы - пробежал две дистанции по 10 километров, - рассказывает Олег. - Самым сложным этапом был подъем, но благодаря тренировкам я смог преодолеть его без особых потерь в скорости.

Победителем на марафонской дистанции среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти. Он преодолел марафон за 2 часа 16 минут 52 секунды. За победу в марафоне Юрий получит денежный приз в размере 375 тысяч рублей. Среди женщин быстрее всех марафонскую дистанцию пробежала Луиза Дмитриева из Гатчины Московской области с результатом 2 часа 28 минут 35 секунд. За победу Луиза получит 500 тысяч рублей.

Финиш победителя марафона Юрия Чичуна. Фото: Борис Меркушев

Юрий рассказал о том, как готовился к забегу и сложностях, которые возникли из-за эпидемии коронавируса.

Некоторые бегуны удивляли зрителей необычной атрибутикой. Так, пермяк Андрей водрузил на спину целую музыкальную установку, а другой участник марафона бежал в строительной каске.

По словам Андрей, музыкальное оборудование весит 20 кг. Фото: Борис Меркушев

Некоторые зрители шутили, что мужчина в каске, сбежал прямо со стройки. Фото: Борис Меркушев

Участники, у которых остались силы после забега, умудрялись заниматься гимнастикой. Многих гостей города удивил мужчина, беззаботно медитирующий прямо у здания Театра-Театра.

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Бесспорно, Пермский марафон подарил пермякам и гостям города огромное количество позитивных эмоций, некоторые из них попали в объектив нашего фотографа:

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

У многих участников дистанция в 42 километра забрала все силы. Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Дмитрий Губерниев не мог отказать желающим сделать с ним селфи. Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Из-за эпидемии коронавируса участники из других стран не смогли участвовать в марафоне. Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев

Фото: Борис Меркушев