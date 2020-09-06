«Качественный, технологичный, современный». В Чернушке открылся новый автосалон Лада Центр Пермь

В салоне есть все - современная сервисная зона, отдел продаж, кредитования, а также уютный зал для клиентов, ожидающих, когда их автомобиль будет готов к поездке. Фото: Лада Центр Пермь

В четверг, 3 сентября, в Чернушке состоялось открытие автосалона Лада Центр Пермь. В Пермском крае это уже второе здание официального дилера автомобилей ВАЗ. Теперь жителям Чернушки и пяти ближайших муниципалитетов не нужно ехать за сотни километров в Пермь, чтобы купить или получить качественное сервисное обслуживание автомобиля.

Новое здание автосалона расположено прямо на въезде в город, на территории располагается просторная парковка. Внутри есть все - современная сервисная зона, отдел продаж, кредитования, а также уютный зал для клиентов, ожидающих, когда их автомобиль будет готов к поездке.

Торжественное перерезание красной ленточки ознаменовало официальное открытие автосалона. Фото: Лада Центр Пермь

Представители завода АО «АвтоВАЗ» отмечают, что дилерский центр - это не только красивый фасад и сервис, в первую очередь, это инструмент для работы. Поэтому приоритетной задачей автомобилестроительной компании является забота о клиентах. Именно поэтому весь персонал автосалона от продавцов до механиков проходит обязательное обучение, сдает экзамены и получает сертификаты.

- Самое главное - это люди, которые здесь работают, и люди, для которых они работают, - подчеркивает директор развития дилерской сети «АвтоВАЗ» Сергей Кутейщиков.

Сервисный центр оказывает все виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию. Он оснащен новейшим специнструментом и диагностическим оборудованием, которое позволяет производить ремонт любой сложности, а полная диагностика автомобиля занимает всего полчаса.

Профессиональная команда Лада Центр Чернушка и представители «АвтоВАЗа». Фото: Лада Центр Пермь

- Единственной услугой, которую на сегодня не может предоставить сервис, остается кузовной ремонт. Но в ближайшее время эта услуга обязательно появится, - говорит руководитель СТО Лада Андрей Скачков

Руководитель СТО Лада Андрей Скачков. Фото: Лада Центр Пермь

На открытие нового дилерского центра приехали представители «АвтоВАЗ», которые рассказали об итогах 2020 года, о планах на будущее и, конечно, о новинках, которые они готовят для своих клиентов.

директор дирекции развития дилерской сети «АвтоВАЗ» Сергей Кутейщиков. Фото: Лада Центр Пермь

- Ситуация с коронавирусом повлияла не только на экономику нашей страны, но и на мировую экономику в целом, - говорит директор дирекции развития дилерской сети «АвтоВАЗ» Сергей Кутейщиков. - К счастью, нам удалось принять ряд мер, которые позволили сократить возможные потери. В частности завод довольно быстро смог перестроиться с точки зрения организации производства и перейти на создание автомобилей с учетом всех требований, которые нам сформулировало правительство. Естественно, в период пандемии автомобильный рынок просел, и производство снизилось. Сейчас рынок восстанавливается, и наш завод работает в полную мощность, как и наши дилеры. Мы надеемся, что самое худшее уже позади и с оптимизмом смотрим на этот и следующий год.

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Морне Оливье Француа Ив также отметил, что начало 2020 года было непростым.

Морне Оливье Француа Ив. Фото: Лада Центр Пермь

- Во втором квартале этого года автомобильный рынок был совершенно особенным,- рассказывает Оливье. - Но на протяжении всего этого времени бренд Лада смог показать очень хорошие результаты. В этом году мы планируем сохранить и даже увеличить свои лидерские позиции, заняв более 20 процентов доли на российском рынке. Также мы замечаем, что ежемесячно спрос на автомобили Лада растет и даже увеличивается. Мы можем порадовать клиентов хорошей дилерской сетью. У нас более 300 дилеров по всей России и, как мы можем видеть по автосалону, в котором мы сейчас, наши дилеры находятся на очень высоком уровне и это очень важно, потому что клиент оценивает не только качество самого автомобиля, но и качество сервиса.

Также вице-президент рассказал и о новинках, которые авторынок увидит в ближайшее время.

- Мы приняли политику в области активизации нашего продуктового портфеля и непрерывно выпускаем новинки, - объясняет Оливье. - Например, у нас вышел Lada Xray Instinct с Яндекс.Авто на борту, скоро ожидается выход двух новых моделей - это Lada Largus CrossCross в специальном исполнении Quest и Granta Cross Quest. До окончания этого года мы выпустим еще несколько новинок. Еще одним знаковым событием для нас стало возвращение автомобиля «Нива» в семейство Лада. На следующий год у нас запланировано очень много новинок, не только в линейке «Нива», но говорить о них пока рано.

Фото: Лада Центр Пермь

Кутейщиков подчеркнул, что купить машину для клиента - не самое главное.

- Один из важных критериев для водителя - это возможность обслужить машину, получить грамотное техобслуживание, чтобы не беспокоиться ни за свою безопасность, ни за состояние своего автомобиля. Поэтому мы и открываем наши центры. Благодаря этому мы становимся ближе к нашему клиенту, а клиент одновременно получает доступ ко всем новинкам нашего завода, - заявил Кутейщиков.

Константин Пономарев, директор Лада Центр Пермь - о новом автосалоне: «Качественный, технологичный, современный».

Директор Лада Центр Пермь Константин Пономарев. Фото: Лада Центр Пермь

- У нас довольно давно сформировался стандарт оформления дилерских центров, - говорит Пономарев. - Здесь мы выполнили его на сто процентов с точки зрения оформления и содержания. Сейчас, в первую очередь, важна доступность сервисных услуг, причем от высококвалифицированных специалистов. В этом смысле технологическая часть нашего центра на сто процентов соответствует стандарту завода «АвтоВАЗ».

Вручение сертификата директору Лада Центр Пермь Константину Пономареву. Фото: Лада Центр Пермь

Новый автосалон Лада Центр Чернушка находится по адресу улица Ленина, 135.

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