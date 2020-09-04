Главный приз - Apple iPhone 11 64GB

Все ежедневные и еженедельные розыгрыши пройдут в прямом эфире Instagram «Семьи». Фото: сеть магазинов «Семья»

Сеть магазинов «Семья» в Пермском крае организовала большую осеннюю акцию, в которой сможет участвовать любой покупатель. Чтобы стать ее участником, достаточно купить в магазине сети любые продукты на сумму более 500 рублей и заполнить анкету на чеке.

Каждый день, вплоть до 18 сентября, в 19.00 в прямом эфире Instagram «Семьи» будут разыгрываться три продуктовые корзины.

Каждую неделю – 7, 14 и 21 сентября – будет разыгрываться по одному смартфону Apple iPhone 11 64GB.

А 26 сентября состоится финальный розыгрыш. В числе призов:

1 смартфон Apple iPhone 11 64GB

5 годовых карт в фитнес-центр BodyBoom

10 подарков (товары для дома и бытовая техника)

10 сертификатов на массаж в THAI-SPA САЛОН «7 ЗВЕЗД»

20 подарочных карт «Семья» номиналом 500 рублей.

Акция проводится во всех магазинах «Семья» в Перми и Пермском крае.

Все ежедневные и еженедельные розыгрыши пройдут в прямом эфире Instagram «Семьи».

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ

Если сумма покупок в вашем чеке более 500 рублей (за исключением алкогольной и табачной продукции), то в чеке появится специальное поле участника розыгрыша. Для участия в розыгрыше призов необходимо зарегистрироваться: указать на чеке контактную информацию (имя, номер телефона), свернуть и опустить чек в специальный ящик в любом из магазинов «Семья».

Подробности акции на сайте http://promo.semya.ru