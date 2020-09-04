«Летела в Москву на операцию». В Перми экстренно сел самолет, в котором стало плохо 4-месячной девочке

Самолет экстренно приземлился в пермском аэропорту Фото: Василий Вахрин

В 11 часов утра в пятницу, 4 сентября, в пермском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Абакана в Москву. Причиной экстренной посадки стало то, что на борту находилась 4-месяная девочка из Республики Тыва, которую направили в Москву на операцию. Малышку сопровождали врач-реаниматолог и мама.

Во время полета у девочки возникли проблемы с дыханием. Врачи начали проводить реанимационные мероприятия. После приземления малышку передали врачам прибывшей на взлетное поле скорой.

- Реанимационная бригада скорой помощи Перми совместно с сопровождавшим ребенка реаниматологом пытались помочь девочке, но, к сожалению, спасти ее не удалось, - сообщили в Минздраве Пермского края.

У малышки, по данным нашего источника, остановилось сердце.