Участник «Клиники года 2020» - Клиника «МедГарант»

Фото: Клиника «МедГарант»

Многопрофильный лечебно-диагностический медицинский центр Клиника «МедГарант» на рынке медицинских услуг с 2014 года. Главврачом клиники является Ольга Горн.

Клиника предлагает спектр медицинских услуг: консультации специалистов, ультразвуковое обследование, лабораторные исследования.

В том числе осуществляем услуги по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров, оформлению водительских удостоверений, медицинских книжек, санаторно-курортных карт, и прочих медицинских документов быстро, качественно и по доступным ценам.

В нашей клинике Вы получите ответы, на все интересующие вопросы, связанные с Вашим здоровьем. Клиника предоставляет эффективные программы по коррекции веса и мануальной терапии, иммунологии и аллергологии, а также онкологии.

В нашей клинике работают опытные врачи, с многолетней врачебной практикой, ориентированные, как на проблемы взрослых, так и детей. Наши врачи используют коллаборативные методы лечения, работая с причинно-следственной связью, что создает объективный подход к проблемам клиентов, комфорт и качество услуги.

В клинике внедрено новое направление Телемедицина “дистанционная медицина”, одно из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения в мире, функционирует онлайн-консультация 12/7, можно получить совет врача или консультацию дистанционно, работает горячая линия.

сайт: http://medgarant.perm.ru/

vk: https://vk.com/medgarant2020

fb: https://www.facebook.com/medgarant2020

Inst: https://www.instagram.com/medgarant2020/

viber&whatsap chat: https://taplink.cc/medgarant2020

Берегите себя и близких, МедГарант всегда рядом!

*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.