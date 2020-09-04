Детский сад, возведенный ГК «КОРТРОС», стал лидером строительного конкурса

Фото: Влад Нелюбин

2 сентября в рамках IX Межрегионального архитектурно-строительного форума состоялось награждение победителей конкурса «Лидеры строительного комплекса Пермского края». Среди объектов социальной инфраструктуры, возведенных в крае за последний год, лучшим назван детский сад, построенный ГК «КОРТРОС» в квартале «Гулливер» в центре Перми.

Учредителем конкурса выступило министерство строительства Прикамья. С 2020 года конкурсу возвращен статус ежегодного. Его цель – стимулирование всех субъектов отрасли к повышению качества и конкурентоспособности, распространению передового опыта эффективно работающих строительных организаций и внедрение в отрасли инноваций.

Фото: Влад Нелюбин

Официальное название дошкольного учреждения в ЖК «Гулливер» - МАДОУ «Детский сад №296 «Академика» г. Перми. Название вполне оправданно: здесь для детей создано современное развивающее пространство на трех этажах.

Фото: пресс-служба застройщика

В «Академике» оборудована исследовательская лаборатория, имеются кабинет технического творчества «Техносфера», цифровая лаборатория «ОткрытиЯ» и мультстудия. Здесь малыши смогут осваивать не только основную образовательную программу, но и множество дополнительных программ опытно-экспериментальной направленности.

Фото: пресс-служба застройщика

Базовые условия для пребывания детей в детском саду тоже на высоте. Здесь шесть групп, разделенных на прихожую, игровую и спальную зоны. Немаловажно и то, что в садике предусмотрены ясельные группы. Их смогут посещать все дети микрорайона с полутора до трех лет.

Экспертное жюри отметило принцип зонирования территории садика: есть площадка для занятий спортом и отдельные прогулочные зоны для каждой группы. Внимание к каждой детали – вот что отличает этот яркий, современный и гармоничный проект.

Фото: пресс-служба застройщика

- Хочу отметить, что детский садик, который построен «КОРТРОСом», во-первых, построен качественно, а во-вторых, тематизирован по зонам, - пояснил решение жюри конкурса Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края. - Это как раз то, что интересно детям.

Анатолий Маховиков, генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», прокомментировал итоги конкурса:

- Очень приятно, когда эксперты высоко оценивают то, что создавалось строителями «КОРТРОСа» с теплотой и любовью. Но, конечно главная награда - когда видишь глаза детей, родителей, когда понимаешь, что твой труд приносит радость, полезен жителям квартала и всего города.

Фото: пресс-служба застройщика

В оборудование для организации быта и развития детей вложено 7,2 млн рублей – средства федерального, краевого и городского бюджетов. Объем собственных инвестиций ГК «КОРТРОС» в строительство, благоустройство территории и частичное оснащение детского сада превысил 123 млн рублей. По соглашению с администрациями Пермского края и г. Перми в феврале 2020 года здание было безвозмездно передано в муниципальную собственность. В сентябре после снятия ограничений учреждение начало работать на полную мощность.