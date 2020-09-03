В Перми открылась новая детская поликлиника

Елена Пята привела дочку в новую поликлинику. Фото: Василий Вахрин

1 сентября пермячка Елена Пята привела свою дочку Веру в новую поликлинику, открывшуюся в Индустриальном районе, на улице Карпинского.

- Оформляю дочку в садик, нужна справка, - рассказала мама девочки. - Пришли в поликлинику и сразу же получили от педиатра направления на анализы.

Раньше Вера Пята была прикреплена к детской поликлинике на улице Советской Армии, но, когда ее мама позвонила, чтобы записаться на прием к врачу, ей сообщили, что теперь они будут ходить в новую современную поликлинику.

На прием пришли первые пациенты

Елена и Вера стали одними из первых пациентов детской поликлиники, которая открылась как раз 1 сентября.

Новое здание поликлиники очень ждали семьи с детьми всего Индустриального района. Она разгрузит действующие отделения. Всего в районе проживают 37 тысяч детей, 18 тысяч из них будут прикреплены к новой поликлинике.

Здесь же ребята со всего района смогут получить хирургическую, ортопедическую, неотложную медицинскую помощь, прийти на прием к инфекционисту, пройти функциональную диагностику и сделать рентген.

- Сегодня первые детишки пришли в новую поликлинику, здесь приятно и сотрудникам работать, и пациентам находиться. Желаю учреждению процветания, - поздравила коллектив поликлиники Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края. - Индустриальный район растет и развивается. Поэтому очень важно иметь современную поликлинику, куда будут приходить наши дети, где они будут не только лечиться, но и проводить профилактические мероприятия -такие, как детские профосмотры и вакцинация детского населения.

Трехэтажное здание поликлиники рассчитано на 350 посещений в смену. И уже в первый день ее работы к входу потянулись мамы с колясками. Вторник и четверг в поликлинике - день здорового ребенка, поэтому маленьких пациентов приводили, в основном, на плановые осмотры.

Пятимесячную Софию привезли на осмотр папа с мамой - Илья и Елена. Соня также раньше была прикреплена к поликлинике на улице Советской Армии.

- Нам очень понравилась новая поликлиника, - говорит Илья. - Очень хорошие впечатления, все светло, просторно. В коридорах есть удобные столы для пеленания. Мы попали к педиатру по записи, очень быстро, в очереди не ждали.

Кстати, в новой поликлинике есть даже отдельный кабинет «Мать и дитя».

Успели к 1 сентября

Красную ленточку перерезали (слева направо): депутат Законодательного собрания Павел Черепанов, главный врач поликлиники Наталья Кабанова и министр здравоохранения Оксана Мелехова. Фото: Василий Вахрин

Ранее строящуюся поликлинику посетил глава региона Дмитрий Махонин. Он поручил Минздраву завершить все необходимые процедуры до 1 сентября, чтобы дети получали качественную медицинскую помощь в лучших условиях. Его поручение было выполнено.

- Ключевой задачей краевых властей сейчас является сокращение сроков введения в эксплуатацию новых социальных объектов, в том числе новых поликлиник, ФАПов, - отметил Дмитрий Махонин. - Мы должны поменять подход к культуре стройки. Нужно, чтобы строительство здания и закупка необходимого оборудования шли одновременно. Это позволит нам не терять время на закупке и установке оборудования, а значит, жители смогут в среднем на полгода быстрее пойти в новую поликлинику.

ВАЖНО!

Поликлиника в Индустриальном районе построена по типовому проекту, такая же появится в ближайшее время в Свердловском районе. Еще одна детская поликлиника будет сдана до конца года в Орджоникидзевском районе. Также в этом году планируется построить сельские врачебные амбулатории вГамово, Савино, а в Майкоре уже завершено строительство СВА. До 2024 года под эгидой краевых властей предполагается реализовать 30 строительных проектов в сфере здравоохранения. Это и поликлиники, и ФАПы, это крупные стройки высокого уровня, онкологический диспансер.