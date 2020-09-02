Участник «Клиники года 2020» - клиника лазерной косметологии

Фото; Клиника лазерной косметологии
Наша клиника предлагает большой спектр косметологических услуг, которые решают такие проблемы, как: старение и увядание кожи, сосудистые звездочки, лишний вес и последствия борьбы с ним, родинки и папилломы, пигментные пятна и нежелательные волосы.
Отличный результат гарантируют три важных фактора:
- высокая квалификация наших врачей. В Москве все врачи получили дополнительное медицинское образование в области лазерной косметологии;
- современная аппаратура, выпускаемая в Европе ведущими компаниями медтехники. Наши партнеры - немецкая фирма Asclepion, более 40 лет лидирующая на рынке медицинского лазерного оборудования;
- самые передовые косметологические препараты проверенных и отлично зарекомендовавших себя компаний мирового уровня.
Мы всегда рады видеть вас в Клинике лазерной косметологии!
Телефон: +7 (342) 215-90-09.
г. Пермь, ул. Пушкина, 80.
Работаем: пн-пт - 9.00 - 21.00, сб - 9.00 - 19.00, вс – выходной.