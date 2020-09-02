Пермский марафон – 2020: в выходные центр города будет перекрыт

Из-за пандемии коронавируса организаторам спортивного мероприятия необходимо строго соблюдать требования эпидемической безопасности Фото: Василий Вахрин

В эти выходные, 5 и 6 сентября, в нашем городе пройдет Четвертый Пермский марафон. Из-за пандемии коронавируса организаторам спортивного мероприятия необходимо строго соблюдать требования эпидемической безопасности, утвержденные Роспотребнадзором.

Все, кто будут работать на выдаче стартовых пакетов, пройдут тестирование на COVID-19, сами старты будут растянуты по времени. Количество участников сделали меньше – 7,8 тысяч слотов на всех дистанциях.

Спортсмены должны соблюдать социальную дистанцию, измерить температуру перед входом в стартовом городок и быть до забега в масках. Зрители также должны быть в средствах индивидуальной защиты.

По каким улицам побегут спортсмены

В субботу дистанцию в 1 километр побегут дети до 8 лет. С 8 утра участники могут получить свои стартовые пакеты на площадке у «Сцены Молот». В стартовом городке их ждут в 12 часов.

Как рассказали в администрации Перми, детская трасса проходит по улице Ленина - от Театра-Театра до улицы Борчанинова и обратно.

Основные забеги пройдут в воскресенье.

Старт участников дистанции на 10 км будет дан в 9 утра. Их трасса пройдет по улице Ленина от Театра-Театра, далее по улице Сибирская с разворотом на пересечении с улицей Краснова, далее вновь по улице Ленина с разворотом на улице Клименко, повернув на улицу Сибирская, предстоит добежать до улицы Монастырская, пробежать по верхней набережной Камы до улицы Окулова, по улице Осинской вернуться на улицу Монастырская, далее пробежать по улице Сибирская и вернуться по улице Ленина до Театра-Театра.

В 9.20 стартует заезд на колясках на дистанцию в 200 метров . Участникам предстоит стартовать от Театра-Театра по улице Ленина и развернуться, не доезжая до улицы Борчанинова.

В 10.30 старт будет дан спортсменам на 21 км и 42,195 км. Их трасса будет аналогична той, что побегут участники забега на 10 км, однако разворот на улице Сибирской будет чуть выше улицы Краснова - не добегая спортивной школы «Орленок». Два таких круга предстоит сделать полумарафонцам, четыре - марафонцам.

Участники дистанции на 5 км выйдут на старт в 15.00. Их трасса пройдет по улице Ленина, далее по улице Сибирская с разворотом чуть выше улицы Пушкина и обратно по этим же улицам до Театра-Театра.

Последними на дистанцию в 3 км выйдут любители здорового образа жизни, старт – в 16 часов. Забег пройдет по улице Ленина, Комсомольскому проспекту с разворотом на улице Пермская и обратно к Театру-Театру.

Как получить стартовый пакет

Выдача стартовых пакетов пройдет 5 сентября с 9 до 20 часов в фойе Театра-Театра (улица Ленина, 53), 6-го (для иногородних участников) – с 7 до 14 часов.

Для получения необходимо иметь при себе документ, удостоверяющей личность, оригинал медицинской справки о допуске на дистанцию, документ, подтверждающий льготу, если такая была указана при регистрации.

В стартовый пакет для участников входит фирменная футболка, маска с символикой Пермского марафона, подарки от спонсоров, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, он будет фиксировать результат. По окончании пройденной дистанции на телефон придет sms с результатом.

У спортсменов, зарегистрировавшихся на дистанции 21,1 км и 42 км, в наборе будет рюкзак, бутылка-шейкер и изотоник. У участников на 10 км и заезда на колясках 200 м – рюкзак и напульсник-кошелек, у любителей бега, зарегистрированных на 5 км и 3 км – блокнот с ручкой.

В стартовый пакет для детей будет вложен сладкий подарок.

ОБЪЕЗД

Центр города будет перекрыт

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, 5 сентября с 12 до 15 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина - от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С нуля часов 5 сентября до 19 часов 6 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина - от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

6 сентября с 5 до 17 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:

– Улица Ленина - от Клименко до Борчанинова;

– Улица Окулова - от Соборной площади до Попова;

– Улица Монастырская - от 25 Октября до Осинской;

– Улица Петропавловская - от Комсомольского проспекта до Попова;

– Улица Пермская - от 25 Октября до Крисанова;

– Улица Екатерининская - от 25 Октября до Сибирской;

– Улица Луначарского - от Газеты Звезда до Сибирской;

– Улица Пушкина - от Газеты Звезда до 25 Октября;

– Улица Краснова - от Газеты Звезда до Сибирской;

– Улица Борчанинова - от Екатерининской до Петропавловской.

– Нечетная сторона улицы Попова - от Монастырской до Екатерининской;

– Четная сторона улицы Попова - от Петропавловской до Екатерининской;

– Улица Осинская - от Окулова до Монастырской;

– Улица Куйбышева - от Петропавловской до Екатерининской;

– Комсомольский проспект - от Ленина до Екатерининской;

– Улица Газеты Звезда - от Ленина до Екатерининской;

– Улица Сибирская - от Монастырской до Революции;

– Улица 25 Октября - от Ленина до Пермской;

– Улица Максима Горького - от Ленина до Пермской;

– Улица Островского - от Ленина до Пермской.

Доступ для граждан, проживающих и работающих в зданиях, расположенных в зоне ограничения движения, на это время будет обеспечен. Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.

Остановка и стоянка транспорта

С 12 часов 4 сентября до 1900 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улице Ленина - от Борчанинова до Крисанова.

С 23 часов 4 сентября до 17 часов 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по следующим улицам:

– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;

– Окулова от улицы Осинской до улицы Попова;

– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;

– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;

– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;

– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;

– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;

– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;

– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;

– нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;

– четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;

– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

– Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до улицы Екатерининской;

– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;

– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;

– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;

– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;

– Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.

ВАЖНО

Как будет ходить общественный транспорт

С учетом ограничения движения всех видов транспорта по улице Ленина 5 сентября с 12 до 15 часов движение автобусных маршрутов будет организовано в объезд по следующим улицам:

- Автобусные маршруты №35 и №46 будут следовать по улицам Ленина, Борчанинова, Петропавловской и Попова без заезда к остановочному пункту «Пермский академический Театр-Театр»;

- Автобусные маршруты №2, №6, №10, №14, №49, №50 и №68 будут следовать по улицам Ленина, Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении по улице Луначарского), Крисанова и Ленина;

- Автобусный маршрут №67 будет следовать по улицам Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении по улице Луначарского), Крисанова и Ленина.

6 сентября с 5 утра до 17 часов движение автобусных и трамвайных маршрутов будет организовано в объезд по следующим улицам:

- Автобусные маршруты №6, №7, №15, №20, №33, №35, №41, №46, №49, №53, №60, 3т, 7т и 10т, следующие от Коммунального моста, будут перенаправлены в объезд по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова;

- Автобусные маршруты №10, №14, №50, №67, №68, следующие от станции «Пермь-2», будут перенаправлены в объезд по улицам Крисанова, Луначарского (в обратном направлении по улице Екатерининской), Борчанинова, Пушкина (либо напрямую по улице Луначарского (в обратном направлении по улице Екатерининской) и Комсомольскому проспекту;

- Автобусные маршруты №30, №36, №42, №55, №67 и №77, следующие от Центрального рынка, будут перенаправлены в объезд по улицам Пушкина, Революции и Комсомольскому проспекту;

- Автобусные маршруты №30, №68 и №77, следующие в направлении Северной Дамбы, от улицы Революции будут следовать по улицам 25 Октября, Пушкина, Островского;

- Автобусный маршрут №2 до 17:00 обслуживаться не будет. От станции «Пермь-1» будет организована работа автобусного шаттла до остановочного пункта «улица Максима Горького», который будет следовать по улицам 25 Октября, Петропавловской, Клименко, Пермской, Островского и Екатерининской. Оплата проезда осуществляется согласно установленным тарифам;

- Автобусный маршрут №19 до 17:00 от микрорайона Липовая гора будет следовать до Центрального рынка;

- Автобусный маршрут №3 до 17:00 будет следовать по укороченному маршруту «микрорайон Нагорный – Автовокзал»;

- Автобусный маршрут №51 до 17:00 от микрорайона Владимирский будет следовать до Октябрьской площади;

– Автобусный маршрут №32 от микрорайона Васильевка будет укорочен до остановки «улица Максима Горького».

Трамвайные маршруты в период закрытия движения будут осуществлять перевозки пассажиров, не заезжая в центр города:

– Трамвай №4 будет следовать по маршруту «микрорайон Висим – Разгуляй». Трамвай №7 будет организован сообщением «ОАО «Вагоноремонтный завод» – Разгуляй»;

– Трамвай №5 будет следовать по маршруту «ОАО «Велта» – станция Бахаревка;

– Маршрут трамвая №11 будет разделен на две части и осуществлять перевозки по маршрутам «Стахановское кольцо – станция «Осенцы» и «микрорайон Висим – Разгуляй».

– Трамваи №6 и №8 обслуживаться не будут.