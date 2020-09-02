В Перми кинотеатры открыли двери для посетителей после карантина

Кинотеатры Перми возобновили работу с 1 сентября. Фото: Василий Вахрин

В Перми кинотеатры открылись после четырех месяцев простоя, который был вызван пандемией коронавируса. Как и во всех сферах нашей жизни, в кинотеатрах теперь также есть ограничительные меры, продолжаем соблюдать меры безопасности.

Все работники будут встречать нас в средствах индивидуальной защиты.

Организовано безопасное расстояние между кассами и киосками.

Интервалы между сеансами увеличены, чтобы дополнительно проветрить залы и провести тщательную санитарную обработку.

Чтобы минимизировать контакты, кинотеатры предлагают покупать билеты и продукцию бара на сайтах и в мобильных приложениях кинотеатров. Такие билеты не отличаются от продаваемых обычным способом, при необходимости их можно обменять или вернуть.

1 сентября кинотеатры подготовили для зрителей несколько премьер. Например, триллер «Гренландия». В главных ролях - Джерард Батлер, Морена Баккарин, Скотт Гленн, Дэвид Денман. Режиссер: Рик Роман Во

Фильм о том, как огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным. Единственное безопасное место – бункер в далекой Гренландии. Джон, его жена и их сын отправляются в опасное путешествие, которое осложняется не только разрушающими последствиями кометы, но и паникой обезумевших людей, ведь во время глобальной катастрофы никакие человеческие законы уже не действуют…

Для детей также покажут несколько анимационных фильмов, например, «Куриный забег» и «Сказки Серого Волка».

Публикуем полную афишу кинотеатров Перми на ближайшую неделю.

Синема Парк Колизей

Гренландия, 16+. Триллер, 2D

Время: 9.50, 10.20, 10.50, 12.20, 13.20, 14.50, 15.50, 17.20, 18.20, 19.50, 20.20, 21.10, 22.20.

Цена: 160 - 280 рублей

Куриный забег, 6+. Анимация

Время: 9.40, 13.30, 17.30, 19.20.

Цена: 160 - 280 рублей.

Поезд в Пусан 2. Полуостров, 18+. Ужасы, триллер, 2D.

Время: 11.05, 13.35, 18.30, 21.00, 0.00.

Цена: 160 - 280 рублей.

Сказки Серого Волка, 6+. Анимация

Время: 9.35, 11.10, 12.40, 14.10, 15.40, 17.10, 18.40.

Цена: 160 - 280 рублей.

Синема Парк Кристалл IMAX

Вратарь Галактики, 6+. Фантастика, приключения. 2 D

Время: 14.00, 16.30, 19.00, 21.30

Цена: 240 - 290 рублей

Гренландия, 16+. Триллер, 2D

Время: 18.00, 20.30

Цена: 240 - 290 рублей.

Сказки Серого Волка, 6+. Анимация

Время: 16.20

Цена - 240 рублей.

Куриный забег, 6+. Анимация

Время: 14.30

Цена: 240 рублей.

Поезд в Пусан 2. Полуостров, 18+. Ужасы, триллер, 2D.

Время: 12.00

Цена: 240 рублей.

Синема Парк СемьЯ

Вратарь Галактики, 6+. Фантастика, приключения. 2 D

Время: 13.50, 14.30, 16.20, 17.00, 17.50, 18.50, 19.30, 21.20, 22.00

Цена: 240 - 290 рублей.

Гренландия, 16+. Триллер, 2D

Время. 13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 18.20, 19.00, 20.10, 20.50, 21.30

Цена. 240 - 290 рублей.

Сказки Серого Волка, 6+. Анимация

Время. 14.10, 15.40, 17.10, 18.40

Цена. 240 - 290 рублей.

Куриный забег, 6+. Анимация

Время: 14.20, 18.10, 20.00.

Цена: 240 - 290 рублей.

Поезд в Пусан 2. Полуостров, 18+. Ужасы, триллер, 2D.

Время: 15.50, 20.30, 21.50.

Цена: 240 - 290 рублей.

Феи. Тайна страны драконов, 6+. Анимация, фэнтези, приключения 2D

Время. 16.10

Цена. 240 рублей

Киномакс

Билл и Тед, 16+. Комедия, фантастика, 2D.

Время: 12.35, 20.15

Цена - 170 рублей.

Вратарь Галактики, 6+. Фантастика, приключения. 2 D

Время: 13.00, 15.45, 17.30, 18.30, 21.15

Цена - 150 рублей.

Гренландия, 16+. Триллер, 2D

Время: 13.15, 16.00, 18.45, 21.30.

Цена - 150 рублей.

Не входи, 18+. Триллер, ужасы, 2D.

Время: 16.25, 21.00.

Цена - 170 рублей.

Поезд в Пусан 2. Полуостров, 18+. Ужасы, триллер, 2D.

Время: 14.50, 22.30.

Цена - 170 рублей.

Тесла, 16+. Биография, драма, исторический, 2D.

Время: 14.05, 18.40

Цена - 170 рублей.

Феи. Тайна страны драконов, 6+. Анимация, фэнтези, приключения 2D

Время: 11.45

Цена - 170 рублей