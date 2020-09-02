«Родные плакали, когда смогли обняться». Экипаж ГИБДД помог выйти из ночного леса заблудившейся грибнице

Старшие лейтенанты полиции Леонид Поспелов и Павел Ванчиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД РОссии по Пермскому краю.

- Мы всей семьей за грибами ходили. В назначенное время вышли на условленное место, а бабушка заплутала где-то, сейчас пытаемся найти ее в лесу, но ничего не выходит, - подошел к дежурившим на трассе сотрудникам ГИБДД мужчина.

В конце августа старшие лейтенанты полиции Леонид Поспелов и Павел Ванчиков несли службу на 94 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». Около десяти вечера - было уже темно - к ним обратился грибник, потерявший в лесу 72-летнюю тещу. Родственники очень переживали, так как пенсионерка бродила в чаще без телефона, воды и спичек.

- Экипаж ДПС подключился к поискам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Один из полицейских помогал прочесывать лес, а другой с помощью громкоговорящего устройства подавал сигналы.

- Мы стали двигаться на машине по кромке леса, надеясь, что женщина услышит звук сирены и сориентируется, в какую сторону нужно идти, - рассказали полицейские.- В итоге через час бабушку нам удалось найти. Счастливые родственники, когда смогли обнять друг друга, плакали от радости. А нам было очень приятно, что мы смогли помочь людям, попавшим в беду.

Спасенная женщина рассказала, что не заметила, как заблудилась. Быстро стемнело, и она совсем потеряла ориентацию. Блуждая по ночному лесу, вдруг услышала полицейскую сирену и звуковые сигналы. После этого она смогла быстро выйти из леса.

Глава семейства написал благодарственное письмо в адрес сотрудников ГИБДД и пожелал им здоровья, успехов и хорошей службы.