«До сих пор помню, как бегали с ведром в пирожковую». Какими были известные пермяки в первом классе

Фото: личный архив

Вот и наступил долгожданный праздник - День знаний. Вопреки всем сомнениям, наши дети с утра пошли в детские сады и школы. Нарядные, чуть заспанные, смущенные, с огромными букетами цветов – в подарок любимым воспитателям и педагогам.

«Комсомолка» поздравляет всех своих дорогих читателей с этим прекрасным праздником и первым днем осени. В День знаний мы решили рассказать и показать, какими в первом классе были известные жители нашего города.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края:

Фото: личный архив

В 1 класс будущий министр образования пошла в Соликамске. Сначала в школу № 9, а заканчивала учебу в школе № 1.

- Мое 1 сентября было не очень радостным. Маму не отпустили с работы, папа был в командировке. В первый класс я шла одна, отвела нас мама подружки. Но это не беда. Главное, что я забыла взять с собой в школу идеально подточенные карандаши, которые папа весь вечер готовил. Именно они потребовались в первый день, нам сказали - доставайте карандаши, а у меня их нет. Дальше я плакала все оставшиеся 3 часа. Мне, конечно, дали карандаши, но впечатление от 1 сентября навсегда испорчено.

Зато после уроков нас всем классом повели записывать в районную библиотеку. Мне дали книжку <Владимир Ильич Ленин. Рассказы>. В 6 вечера я заявилась к ним обратно, потому что книжку я уже прочитала. Мне дали вторую книжку. Но перед этим попросили меня пересказать первую книгу, потому что не поверили, что я все прочитала. С тех пор я так и ходила почти каждый день в библиотеку. Я так хотела читать.

Вячеслав Чуистов, актер и режиссер Пермского академического Театра-Театра:

Фото: личный архив

- Свой первый класс я помню очень смутно. Только как стоял на торжественной линейке с букетом цветов в руках.

Александр Башминов, генеральный директор баскетбольного клуба «Парма»:

Фото: личный архив

- Я в первый класс пошел в Чебоксарах. И первое впечатление – очень строгая учительница, которая сразу «построила» не только первоклашек, но и наших родителей. Велела ровно сидеть, ровно стоять, не шелохнувшись. Родители были еще более взволнованы, чем дети, постоянно пытались разговаривать, фотографировать, но она это все быстро пресекла. И мы стояли в полной тишине, слушая учителя. Не могу сказать, что это было плохо, пожалуй, даже наоборот, потому что нас сразу приучили к дисциплине. Дисциплина - очень важный элемент, которого много не бывает.

Андрей Ронзин, главный врач ГКБ № 4:

Фото: личный архив

- Я пошел в школу № 9 имени Пушкина, в первом классе на большой перемене дежурные по классу бегали с ведром в пирожковую на углу Компроса и Революции за пирожками с мясом и печенью. По 9 копеек за штуку, на весь класс, на 42 человека! Очень вкусные пирожки были!!!

Дмитрий Белоруков, экс-капитан «Амкара»:

Фото: личный архив

- Первый день в школе вспоминается смутно. Помню, мама меня привела на линейку, было пасмурно, дождик, кажется, не накрапывал, в общем, обычная осенняя питерская погодка. Я волновался: каково это, учиться? Что мне сразу в школе понравилось: показал результат, и тебя сразу оценили.

Старался выкладываться по максимуму, и до восьмого класса у меня были одни пятерки. Мечтал о золотой медали, но затем стал более профессионально заниматься футболом, и на учебу оставалось меньше времени.

Из предметов мне больше всего нравились физическая культура и химия. Скоро мы поведем за ручку в школу нашу младшенькую Руслану, ей четыре годика. А старшая Алиса в свои четырнадцать лет считает, что она уже взрослая и в провожатых не нуждается.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы:

Фото: личный архив

- 1 сентября, первый класс, это незабываемые впечатления. Я пошел в обычную закамскую школу и сейчас с теплотой вспоминаю то время: беззаботное, радостное и полное надежд. Помню и радость встречи с будущими одноклассниками, торжественную линейку и, конечно, букет цветов, который я подарил первому классному руководителю.

Дмитрий Красильников, врио ректора ПГНИУ:

Фото: личный архив

Свое 1 сентября я встретил в кунгурской начальной школе №4. Помню, меня переполняла гордость, что иду в школу, где учились мои дедушка и бабушка - еще во времена, когда здесь размещалась церковно-приходская школа, а затем папа, его братья и сестры. Было волнительно: что там впереди и каково это - учиться в школе.

После начальной школы состоялся переход в среднюю школу №10 города Кунгура. Все предметы давались легко, но особый интерес вызывали история и химия. Увлечение историей оказалось сильнее: после окончания школы с золотой медалью я поступил в Пермский университет и задержался здесь на несколько десятилетий.

До сих пор благодарен своим учителям за человеческое и профессиональное отношение к своему делу, знания и мудрость. Здоровья вам и бодрости духа!

Наташа Поли, всемирно известная модель из Перми

Фото: личный архив

35-летняя всемирно известная модель из Перми Наташа Поли ходила в обычную школу № 49 в Мотовилихинском районе. Учителя знали прилежную школьницу еще как Наташу Полевщикову. Это уже потом, сделав свои первые шаги в мире высокой моды, девушка сократила свою фамилию до Поли - чтобы было удобно произносить иностранцам.

Наташа начала головокружительную карьеру на мировых подиумах 15-летней школьницей, но учеба для нее всегда была на первом месте.

- Наталья Полевщикова? Как же не помнить, я ее и сейчас в пример многим своим ученикам привожу, - вспоминает Владимир Миллер, он преподавал у Наташи физику и был, говорят, самым требовательным педагогом в школе. - Ответственная девушка, ей удавалось совмещать и карьеру, и учебу. В школу ходила только в деловой одежде. Потому что шла сюда именно учиться, а не хвалиться - вот, мол, я какая, модель приехала.

Игорь Сапко, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва

Фото: личный архив

- Я учился недалеко от дома, поэтому в школу и обратно я всегда ходил пешком. Начало учебного года мне запомнилось на всю жизнь, ведь именно тогда я повстречал своего лучшего четвероногого друга. В первом классе в начале сентября от школы за мной увязался маленький бело-черный щенок, дворняга. Он бежал за мной всю дорогу до дома, и я решил забрать его себе. Притащил домой. Мама сказала: “Как привязался, так и отвяжется”. Но на одну ночь разрешила его оставить. За этот день вся семью к нему так прониклась, что мама решила оставить собаку.

Это оказалась девочка. Она была очень дружелюбной и ласковой, поэтому я назвал ее лаской. Она прожила с нами 10 лет. Это самое счастливое воспоминание из детства.

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