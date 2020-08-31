Участник «Клиники года 2020» - Стоматологическая клиника «Аллада»

Фото: Стоматологическая клиника «Аллада»
Стоматологическая клиника «Аллада» - это современная семейная клиника, зарекомендовавшая себя комплексным подходом и заботой о здоровье каждого пациента. Европейское оборудование и современные анестетики, используемые в клинике, позволяют провести лечение быстро и комфортно без седации, даже у самых чувствительных пациентов.
Лечение кариеса или имплантация, детская стоматология или исправление прикуса – высокая квалификация врачей позволяет решить любую проблему в одном месте раз и навсегда.
Адреса: г. Пермь, ул. Леонова, 23
Ул. Мира, 69
Ул. Нефтяников, 27
Тел. 226-25-00
Сайт: sk-allada.ru
Соц.сети: @perm_allada