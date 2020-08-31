Участник «Клиники года 2020» - Клиника «Современная терапия»

Фото: «Современная терапия»

Клиника «Современная терапия» - многопрофильный медицинский центр с передовым оборудованием, не имеющим аналогов в Пермском крае. За 5 лет работы клиника приняла более 7000 пациентов.

Клиника оснащена медицинским оборудованием, которое используется ведущими клиниками Израиля и Германии для проведения эндоскопии и эластометрии. Благодаря клинике «Современная терапия» уникальная диагностика доступна жителям края по цене в 8-10 раз ниже, чем на аналогичном оборудовании в клиниках Евросоюза.

Телефон +7 (342) 211-03-10

Сайт: http://xn--80adrcqmq1d.xn--p1ai/services/

Адрес: г. Пермь, улица Окулова, 18

vk: https://vk.com/med_therapy