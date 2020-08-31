Участник «Клиники года 2020» - ГК «Эксперт»

Фото: ГК «Эксперт»

Коллектив клиники Эксперт верен целям и миссии крупной компании федерального уровня – помогать сохранять здоровье, работоспособность, улучшать качество жизни жителям Перми и Пермского края.

Наш основной принцип – доступная высокотехнологичная помощь, строгие отточенные стандарты сервиса, обязательное решение запроса пациента.

8 лет клиника являлась диагностическим центром, осуществляла МРТ, КТ, рентгенологические исследования.

С февраля 2020 г. к диагностическому отделению присоединилась поликлиника с 30-ю медицинскими направлениями

Также в клинике можно сдать анализы (в т.ч. на Covid-19), оформить справки (бегунам для марафонов, для поступления в вуз, для получения водительского удостоверения, для разрешения на оружие), пройти эндоскопические исследования (ФГДС, колоноскопию).

В Перми прием ведут 2 центра: на ул. Подлесной 6 –МРТ-диагностика,

ул. Монастырская 42А – многопрофильный медицинский центр (собственная бесплатная парковка для пациентов)

Сайт: www.mrtexpert.ru

Инстаграм: @clinic_expert_perm

ВК: @clinic_expert_perm