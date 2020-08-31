Участник «Клиники года 2020» - клиника «Генезис»

Фото: genesis-clinic.ru
Пять причин отдать свой голос за «Генезис»:
• единая база пациентов, преемственность специалистов и консолидированный подход к лечению позволяют нам подбирать самые щадящие, рациональные и эффективные схемы лечения;
• мы не просто лечим болезнь, миссия клиники – всестороннее возрождение здоровья;
• редкие специалисты и все исследования в одном месте;
• лечение для нас – не работа, а призвание, а пациенты – добрые друзья, которых мы ведем по жизни, постоянно заботясь о них и их семьях;
• наши врачи – лучшие в своем деле профессионалы, которые знают все о женском и мужском здоровье.
Телефоны для записи и справок: +7(342)200-95-31; 202-64-02
Cайт: genesis-clinic.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Чернышевского, 15 Б, 1 этаж (ЖК «Альпийская горка»)
Instagram: @genesis_perm
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