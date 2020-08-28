В условиях коронавируса в Перми наблюдается бум спроса на жилье

- Фото: Андрей МАТЛИН

Казалось бы, во время пандемии, когда многие лишились части, если не всех, своих доходов, спрос на все и вся должен был бы упасть. Но на рынке жилой недвижимости, наоборот, неожиданно возник настоящий бум.

- Оживление началось уже в мае, а в июне, июле и августе наблюдаем настоящий ажиотаж спроса, - отмечают в компании «Девелопмент-Юг» в Перми.

Параллельно с ростом спроса застройщики и риэлторы отмечают и существенные изменения в том, что именно интересует людей.

Диаграмма показывает резкое изменение характера спроса. Фото: Андрей МАТЛИН

- Например, если раньше большинство покупателей интересовались однокомнатными квартирами, то теперь все чаще спрашивают «двушки» и «трешки», и даже - четырехкомнатные квартиры, которые еще недавно считались «якорными» и не продавались, - говорит генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин. – Мы хотели бы с помощью экспертов обсудить и понять основные тенденции, чтобы предлагать людям то, что им нужно, чтобы удостовериться, что мы движемся в правильном направлении.

Именно для этого на строительной площадке растущего жилого комплекса «Погода», на улице Сапфирной, специалисты компании организовали своеобразную конференцию, на которую пригласили компетентных экспертов.

Встреча прошла в неформальной обстановке в техно-руме ЖК "Погода".

- Наш банк активно работает в сфере ипотечного кредитования, и 2020 год, начиная со второго квартала, действительно, оказался уникальным, - отметила заместитель управляющего ВТБ в Пермском крае по розничному бизнесу Светлана Щеголева. – В летние месяцы спрос на ипотечные кредиты был выше прошлогоднего на 30-50 процентов. Безусловно, сказались госпрограммы поддержки ипотечного кредитования, значительное снижение ключевой ставки, совместные акции банков и застройщиков, а также развитие цифровых сервисов банка, удобных для клиентов.

По мнению Светланы Щеголевой, можно ждать очередных пиков спроса на недвижимость этой осенью, а также под конец года, в декабре.

Директор по развитию агентства недвижимости «Территория» Екатерина Пахомова отмечает в качестве вероятных причин ажиотажного спроса также желание людей сохранить деньги.

- Особенно заметным был всплеск роста спроса на жилье в июле, и некоторые застройщики увеличили свои цены на 18 или даже 20 процентов, - говорит Екатерина Пахомова. - Пока нет никаких признаков того, что цены могут «отскочить» назад – спрос даже превышает предложение. Но людей интересуют хорошие квартиры, с качественной отделкой.

С террас, лоджий и балконов будут открываться живописные панорамы.

При этом Алексей Скрипкин отметил, что доля тех, кто приобретал жилье в качестве инвестиций - для перепродажи, снижается.

- Все больше и больше покупателей приобретают теперь квартиры для себя, - говорит Алексей Скрипкин. - Для многих это вторая или третья квартира в их жизни, и они хотели бы получить эргономичное жилье, в котором было бы удобно жить.

Алексей Скрипкин перечислил те тренды в требованиях покупателей, которые они стараются учитывать в своей деятельности.

Для наглядности в шоу-руме ЖК "Погода" мебелировали одну из квартир.

- Например, треть наших покупателей отмечает, что для них имеет большое значение наличие в квартирах рабочей зоны, мест для складирования вещей, - рассказал Алексей Скрипкин. - 59 процентов - хотели бы иметь в своих квартирах лоджии и балконы. Почти все отмечают важность парковок и придомовой территории. И мы пытаемся учитывать эти требования. Например, предлагаем значительное количество различных планировок квартир. Решили делать лоджии таким образом, чтобы их несложно было при желании объединить с жилой зоной. Проектируем удобные и безопасные дворовые территории с бесплатной WI-FI связью.

Эксперты оценили, что тенденции в целом определены верно.

- Это правильный выбор, - подчеркнула Екатерина Пахомова. - Сейчас все большим спросом будут пользоваться квартиры, удобные для людей.