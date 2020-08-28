Положение о проведении конкурса «Клиника года 2020 Пермский край»

- Фото: Василий Вахрин

1. Основные положения

Главное свидетельство профессиональной работы и успешного развития любого медицинского учреждения - это мнение и выбор пациентов.

Чтобы выявить наиболее эффективно работающие учреждения здравоохранения, по мнению жителей Пермского края, редакция ИД «Комсомольская правда» проводит ежегодный конкурс «Клиника года» на территории г.Перми и Пермского края. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, привлечь пермяков в самые достойные медицинские учреждения.

Конкурс «Клиника года - 2020» проводится на основе настоящего Положения.

Организатором конкурса является Пермский филиал АО «Издательский Дом «Комсомольская правда».

2. Цели и задачи конкурса

- показать срез общественного мнения, какие медицинские учреждения пользуются доверием жителей Пермского края и уважением экспертов;

- привлечь внимание к самым достойным клиникам региона;

-популяризировать качественные услуги, наиболее квалифицированные и клиентоориентированные учреждения здравоохранения;

- стимулировать повышения качества лечебного процесса в лечебных учреждениях;

- стимулировать разработку и внедрение новых медицинских технологий;

- развивать новые формы профессионального общения;

- по результатам конкурса информировать граждан о лучших медицинских учреждениях г. Перми и Пермского края

3. Участники конкурса.

В конкурсе могут принимать участие как государственные, так и муниципальные и частные клиники, санаторно-курортные учреждения и аптеки Пермского края. Для этого необходимо заполнить регистрационную анкету с указанием номинации конкурса. Участники имеют право заявляться не более, чем в двух номинациях на голосование.

Конкурсанты принимают участие в итоговом народном голосовании проекта «Клиника года – 2020» на сайте perm.kp.ru

К участию в конкурсе не допускаются учреждения здравоохранения, осуществляющие свою деятельность без лицензии.

Для борьбы с накруткой голосов во время голосования на сайте perm.kp.ru введена специальная авторизация через соц. сети. Организатор конкурса оставляет за собой право уменьшать количество голосов, поставленных за участников, если будет замечена автоматическая накрутка голосов, либо количество голосов за участников с одного IP адреса будет превышать 30.

4. Сроки и условия проведения конкурса.

Устанавливаются следующие сроки проведения конкурса:

1 этап – сбор заявок, анкет от участников на e-mail: anastasia.novodvorskaya@phkp.ru с 20 августа 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

2 этап – голосование с 01 сентября 2020 г. по 15 января 2021 г.

3 этап – подведение итогов 15 января 2021 г. – 25 января 2021 г.

4 этап – награждение участников и победителей (дату награждения утверждает министр здравоохранения, ориентировочно 31 января 2021 г.)

5. Критерии оценки деятельности участников конкурса

5.1. Участники конкурса оцениваются по следующим номинациям:

- Многопрофильный медицинский центр

- Клиника с лучшим сервисом

- Детская клиника

- Стоматология для взрослых

- Детская стоматология

- Офтальмологическая клиника

- Роддом Пермского края

- Травмпункт

- Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

- Клиника для лечения аллергии

- Клиника для лечения ЛОР заболеваний

- Клиника для лечения неврологических заболеваний

- Клиника для лечения эндокринологических заболеваний

- Клиника репродуктивного здоровья и планирования семь

- Клиника для лечения позвоночника и суставов

- Клиника для лечения гастроэнтерологии

- Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний

- Клиника для лечения урологии и проктологии

- Реабилитация и физиотерапия

- Флебология

- Санаторно-курортное лечение

- Диагностика без границ

- Услуги в области косметологии/ Красота без границ

- Лучшая районная медицинская организация

- Народная аптека

5.2. Участники конкурса оцениваются путем народного голосования с 01 сентября 2020 г. по 15 января 2021 г. (голосование может быть продлено организаторами) в СМИ. Победителей в номинациях определяют жители региона путем голосования на сайте perm.kp.ru

5.3.Кроме народного голосования в рамках проекта «Клиника года-2020» будут учреждены три отдельные номинации «Выбор экспертов». Экспертное жюри, куда входят известные доктора, преподаватели, профессионалы в области врачебного дела и менеджмента медицинских учреждений назначают специальные номинации. Премия экспертного совета — экспертное жюри определят сильные стороны клиник путем тайного голосования (выбирается лучшая клиника среди участников номинаций. Если в состав экспертного жюри входит представитель клиники-участника, то возможность голосования за свою клинику исключена.

Этапы конкурса

6.1. Первый этап

Руководители учреждений здравоохранения направляют заявку на участие в конкурсе до 31.12.2020 г. в редакцию «ИД «Комсомольская правда» на e-mail: anastasia.novodvorskaya@phkp.ru по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению и размещают плакат с анонсированием в своем медицинском учреждении.

6.2. Второй этап

Народное голосование на сайте perm.kp.ru с 01 сентября 2020 г. по 15 января 2021 г.

6.3. Третий этап

По результатам народного голосования и оценки экспертного жюри выявляются победители конкурса в номинациях, установленных организаторами (в случае, если голосование продолжится, подведение итогов будет перенесено) с 15 января 2021 г. по 25 января 2021 г.

6.4. Четвертый этап

По итогам конкурса состоится торжественная церемония награждения (с фуршетом), вручение памятных дипломов (дату награждения утверждает министр здравоохранения).

7. Информационные партнеры

Ежедневная газета «Комсомольская правда», Еженедельная газета «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» 96,6 FM, сайт perm.kp.ru, группы КП в социальных сетях.

По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет Конкурса (Пермский филиал АО «ИД «Комсомольская правда») по тел.: +7 (342) 206-60-10, e-mail: anastasia.novodvorskaya@phkp.ru

Форму анкеты для участия в конкурсе можно скачать в нашей группе ВКонтакте

Оригиналы положений о конкурсе также опубликованы в нашей группе ВКонтакте