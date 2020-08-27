«После грозы – до +27». Конец августа в Перми ожидается аномально жарким

В Перми ожидается хорошая погода Фото: Василий Вахрин

Невероятно, но впереди нас ждет аномально жаркая погода. Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, в ближайшие три дня на Урале будет распространяться тропическая воздушная масса.

При этом потепление начнется уже сегодня, в четверг. Как только закончится гроза, столбик термометра в Перми поползет вверх и достигнет отметки в +25…+27 градусов.

В следующие два дня поступление теплого воздуха с Нижнего Поволжья продолжится. В ночь на пятницу будет +10, днем – от +20 до +27 градусов и без осадков.

Такая же хорошая погода ожидается и в субботу, 29 августа, однако возможны дожди и грозы.

Какой будет погода в воскресенье, точно не ясно. Скорее всего, считают метеорологи, ночью и утром через Пермь пройдет холодный фронт. В результате ветер сменит направление на западное и дневная температура воздуха ожидается ниже, чем в предыдущие три дня – до +19…+24°.

При этом в воскресенье начнется интенсивный вынос тропической воздушной массы с Южной Европы на Европейскую территорию России по периферии антициклона над Черноземьем. 31 августа и 1 сентября возможна аномально жаркая для конца лета и начала осени погода – до +30 градусов и выше.

Таким образом, благодаря теплой погоде последних дней месяца август в целом по температуре будет соответствовать климатической норме или окажется чуть теплее ее.