Куда пойти в Перми с 1 по 7 сентября

Фото: Никита Чунтомов.

Театр-Театр

Театр-Театр откроет сезон премьерой, которая не состоялась в апреле из-за пандемии: зрители смогут увидеть на большой сцене оперу для драматических артистов «Антигона». Опера написана специально для пермского театра композитором Ольгой Шайдуллиной по либретто Жени Беркович. В основе сюжета – пьеса Жана Ануя, написанная в 1943 году, которая в свою очередь была создана на основе древнегреческого мифа и трагедии Софокла.

В Фивах только что закончилась гражданская война. Развязавшие ее сыновья Эдипа, Этеокл и Полиник, мертвы. К власти приходит Креонт. Стремясь предотвратить новые волнения и навести порядок в стране, он приказывает с почестями похоронить Этеокла, а Полиника, нарушившего договор о смене власти, оставить на растерзание птицам и псам. Юная Антигона решает предать тело брата земле. За нарушение запрета царя ей грозит смертная казнь...

Театр-Театр,

ул. Ленина, 53

1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 сентября в 19.00 (16+)

Билеты: 710 – 1500 руб.

«У Моста»

"Энергичные люди". Фото: театр "У Моста"

Театр «У Моста» покажет премьеру спектакля «Энергичные люди» по сатирической повести Василия Шукшина, который был поставлен Сергеем Федотовым в период самоизоляции. Советская комедия о заведующем магазином Аристархе Петровиче, жизнь которого резко меняется, когда жена находит в его кармане любовную записку и пишет донос прокурору, будет впервые представлена 1 и 2 сентября.

Также в начале сентября театр представит главный хит прошлого сезона – музыкальную комедию «Мачеха Саманишвили». Зажигательный спектакль, наполненный грузинскими песнями и танцами, состоится 3, 4, 11 и 12 сентября.

Театр «У Моста»

Ул. Куйбышева, 11

«Энергичные люди» (16+)

1 сентября в 19.00, 2 сентября в 19.00 и 21.00

Билеты: 1500 - 2000 руб.

«Мачеха Саманишвили» (12+)

3, 4 сентября в 19.00

Билеты: 1200 - 2000 руб.

Театр кукол

Фото: театр кукол

Самые маленькие зрители смогут побывать на авторском спектакле режиссера Елены Евстроповой «Про девочку Аню и кошку Алиску», который учит детей бережно относиться к окружающему миру. Эта история произошла с одной маленькой и очень непослушной девочкой Аней. Однажды Аня обнаруживает, что некоторые предметы в ее комнате могут разговаривать. А что делать, если твои собственные ручки перестали слушаться и стали разбрасывать игрушки? Самое время узнать, к чему такое баловство может привести, и познакомиться с другими не менее забавными героями этой сказки, и уже вместе разобраться — каково это, быть послушным ребенком.

Театр кукол,

Ул. Сибирская, 65

2, 3 сентября в 19.00, 5 сентября в 11.00 (0+)

Билеты: 250 – 300 руб.

Театр оперы и балета

Фото: театр оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета новый сезон откроется 5-6 сентября вечером балетов Джорджа Баланчина (12+)- «Аполлон Мусагет» Игоря Стравинского и «Серенада» на музыку Петра Чайковского. Балет под названием «Серенада» Чайковский не писал, однако именно его Серенада для струнного оркестра вдохновила хореографа Джорджа Баланчина на создание первой постановки в Америке.

5 сентября в зал пригласят одного зрителя: так стартует заявленный ранее проект «Один на один». А 6 сентября с той же программой вечера театр откроется уже для широкой публики.

Пермский театр оперы и балета,

Петропавловская ул., 25а,

5, 6 сентября в 19.00

Филармония

Квартет "Каравай". Фото: пермская филармония

3 сентября в Органном зале состоится первый концерт Пермской филармонии. На сцену с премьерой «Музы на войне» выйдет «Квартет Каравай». В программе также примут участие музыканты города. Прозвучат известные и любимые песни, написанные в военные и послевоенные годы.

Этот концерт переносен с 23 апреля. Все приобретенные билеты действительны.

Органный концертный зал,

Ул. Ленина, 51Б

3 сентября в 19.00 (6+)

Билеты: 350 - 400 руб.

ВАЖНО!

Билеты будут продаваться с расчетом заполняемости зала не более чем 50 процентов. Каждый зритель сможет приобрести несколько билетов рядом, если он хочет прийти с семьей или друзьями. При этом места по краям от одного или нескольких зрителей, пришедших вместе, останутся пустыми.