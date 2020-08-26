Пермяки вновь выберут лучшие медучреждения

Жители края смогут проголосовать за любимых врачей Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» вновь начинает ставший уже традиционным конкурс «Клиника года». Конкурс, в котором мы, жители Пермского края, выражаем слова глубокой благодарности медикам - представителям одной из самых важных, уважаемых и гуманных профессий.

Самой актуальной темой 2020 года оказалась тема короновируса, она заставила нас всех по-новому, более внимательно взглянуть и на врачей, и на всю систему здравоохранения. Для всех стало очевидно, что именно они - врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки - стали героями нашего времени. Это они отдавали и продолжают отдавать все свои силы для помощи людям, принимая на себя ответственность при решении медицинских вопросов и забывая о личных интересах.

Поэтому в этом году конкурс «Клиника года» привлекает большее внимание пермяков. Он позволяет узнать, какие больницы, поликлиники и медицинские центры Пермского края пользуются доверием у пермяков, куда они с удовольствием обращаются, к каким врачам стараются попасть на прием.

Голосуя за любимое медицинское учреждение, люди смогут сказать спасибо врачам клиники, в которой им помогли сохранить свое здоровье.

В прошлом году 72 клиники Пермского края состязались за победу в 24 номинациях. В этом конкурсе число номинаций выросло до 25. И уже появились первые участники, приславшие свои анкеты в редакцию. В их числе и победители «Клиники года-2019»: клиники заботы о зрении «Три З», стоматологическая клиника «Аллада», многопрофильный медицинский центр «Генезис», «Клиника лазерной косметологи», медицинский центр «Современная терапия».

Напомним, что победителей во всех номинациях, кроме двух, определят читатели, проголосовавшие на сайте KP.RU. Победителей в номинациях «Выбор экспертов» и «Вклад в развитие медицины» определит экспертное жюри, в которое войдут известные врачи, преподаватели, руководители лечебных учреждений. Конкурс «Клиника года» проходит при поддержке Министерства здравоохранения Пермского края, и представители Минздрава также примут участие в экспертном жюри.

Кто может принимать участие в конкурсе? Любые государственные и частные медучреждения Пермского края. Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2020» Пермь и отправить документ на почту anastasia.novodvorskaya@phkp.ru.

Голосование будет проходить на нашем сайте с конца августа по 15 января 2021 года. Определение победителей и церемония торжественного награждения состоится в конце январе.