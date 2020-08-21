«Романовские дни-2020» в Перми: Возвращение традиций императорской благотворительности

В Перми открылась благотворительная ярмарка «Белый цветок». Фото: Василий Вахрин

Площадь перед пермским театром оперы и балета в эту пятницу будто перенеслась на сто с лишним лет назад. Прогуливались барышни в белых шляпках и накидках, прохаживались дамы в длинных платьях с цветами в руках. В торговых рядах ремесленники выставили туески и вышитые полотенца, представители монастырей – выпечку. Дети с корзинками в руках предлагали всем прохожим белые цветы.

Площадь перед пермским театром оперы и балета будто перенеслась на сто с лишним лет назад. Фото: Василий Вахрин

Так в Перми впервые после 100-летнего перерыва начала свою работу благотворительная ярмарка «Белый цветок». Белые цветы и сувениры, сделанные руками пермяков, вручали горожанам в обмен на пожертвования в помощь тяжелобольным детям. Такие ярмарки впервые начали проводить в 1911 году по инициативе царской семьи, но революция прервала всю благотворительность.

Дети предлагали цветы и пряники Фото: Василий Вахрин

- Нам невероятно радостно от того, что в Перми возобновилась благотворительная акция «Белый цветок», потому что она имеет здесь глубокие корни, - отметила председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. - Пермяки всегда были щедрыми благотворителями. Мы просто возрождаем то, чем богата была пермская земля до 1917 года. Помочь больным детям и их родителям, внести хотя бы маленькую лепту может каждый и тем самым продолжить традиции милосердия, заложенные императорской династией.

Акцию «Белый цветок» поддержала руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова. Фото: Василий Вахрин

Девятиклассница Альбина Нурияхметова вместе со своей учительницей Татьяной Мухляковой принесли на акцию бумажные цветы, которые сделали ученики пермского лицея №5. И сами купили белый букетик, внеся свой вклад в помощь тяжелобольным детям.

В качестве сувенира за пожертвование можно было получить документ, напечатанный на старинной пишущей машинке Фото: Василий Вахрин

- На следующий год мы обязательно примем участие в «Белом цветке», начнем готовиться к акции уже с осени, - рассказали они.

Акция «Белый цветок» – это одно из мероприятий «Романовских дней», которые прошли в Перми.

Романовы – меценаты и военачальники

Пермь стала городом, где трагически завершил свой путь великий князь Михаил Романов. В ночь на 13 июля 1918 года большевики похитили его из гостиницы «Королёвские номера» и расстреляли где-то в лесу. Могилу великого князя до сих пор разыскивают российские и международные экспедиции.

А в Перми, где бережно чтят память Михаила Александровича, вот уже 15 лет проводят «Романовские дни» - научно-общественные и благотворительные мероприятия, посвященные великому князю и другим представителям Российского Императорского Дома. Среди их организаторов - Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Пермский государственный архив социально-политической истории, Пермская епархия и власти Пермского края.

Анна Громова, врио рубернатора Пермского края Дмитрий Махонин и митрополит Пермский и Соликамский Мефодий открыли международную конференцию Фото: Василий Вахрин

В этом году главным событием «Романовских дней» стала международная конференция «Ратный подвиг и подвиг милосердия представителей Императорского Дома Романовых». Перед ее началом открылась выставка, рассказывающая об истории Императорского Православного Палестинского Общества и русском присутствии на Ближнем Востоке, о первом председателе ИППО великом князе Сергии Александровиче и его супруге великой княгине Елизавете Федоровне.

- Я считаю, что нам нужно опираться на созидательную часть нашей истории, - подчеркнула Анна Громова. - Когда мы говорим о представителях императорского дома Романовых, мы говорим о благотворительности, говорим о них как о меценатах, военачальниках, покровителях науки, искусства. Эта тема интересна всем возрастам. Но особенно для нашей молодежи. Очень важно, чтобы они ощущали себя причастными к прошлому своей страны. Потому что, только опираясь на позитивный опыт прошлого, мы можем уверенно смотреть в будущее.

«Командир горных орлов»

В число участников конференции вошли ведущие историки, архивисты, краеведы, исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Орла, Омска и Брянска. Впервые участие в «Романовских днях» приняли представители Чеченской республики.

- Ровно 106 лет назад, в августе 1914 года, была создана Кавказская туземная конная дивизия, которую возглавил великий князь Михаил Александрович, - об этом напомнил первый заместитель руководителя администрации главы Чеченской республики Джамбулат Умаров. - Одним из офицеров дивизии был мой прадед, который был награжден Георгиевским крестом.

Горцы очень гордились тем, что ими командует брат царя, а за храбрость они прозвали его «Джигит Миша». Прощаясь с всадниками из Кавказской дивизии, великий князь обратился к ним со словами: «Я до конца жизни буду гордиться тем, что был командиром горных орлов Кавказа».

А врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в «Королёвских номерах», где жил последние месяцы своей жизни Михаил Александрович, будет создан мемориальный комплекс.

- Королёвские номера» - знаковое место для Дома Романовых. И мы ставим перед собой задачу превратить этот дом в мемориальное место, а на втором этаже хотим создать зал приемов, где была бы одновременно и возможность проведения балов для наших лучших выпускников, - рассказал глава Прикамья.