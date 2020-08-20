«Белый цветок» - в помощь больным детям

Фото: beliycvetokperm.ru

В Перми впервые после 100-летнего перерыва начнет свою работу благотворительная ярмарка «Белый цветок». Белые цветы и поделки, сделанные руками пермяков, будут обмениваться на пожертвования в помощь тяжелобольным детям из Перми, Кунгура, Лысьвы, Усть-Качки и деревни Чуваки. Такие ярмарки начали проводить в 1911 году по инициативе царской семьи, но революция прервала благотворительность.

- Нам невероятно радостно оттого, что в Перми возобновляется благотворительная акция «Белый цветок», потому что она имеет здесь глубокие корни, - отметила председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. - Пермяки всегда были щедрыми благотворителями. Мы просто возрождаем то, чем богата была пермская земля до 1917 года.

Ярмарка «Белый цветок» развернется в пятницу, 21 августа, в 15 часов на площади перед театром оперы и балета. Любой желающий сможет принять участие в данной акции, принеся свою поделку либо купив понравившуюся вещь.В акции можно участвовать и онлайн, на сайте www.beliycvetokperm.ru.

- Мы можем помочь деткам, имеющим проблемы со здоровьем, и их родителям, - рассказала Анна Громова. - Главное - не дать человеку почувствовать себя одиноким, оставленным наедине со своей бедой. Внести хотя бы маленькую лепту, оказать небольшое, но искреннее участие может каждый из нас.