Жители севера Прикамья получат «Энергию Пармы»

Торжественное открытие газотурбинной электростанции «Чашкино». Фото: пресс-служба по связям с общественностью «Россети Урал» - «Пермэнерго»

На севере Пермского края, возле деревни Чашкино, была торжественно открыта газотурбинная электростанция, которая работает на попутном нефтяном газе. Обычно этот газ никак не используется, а просто сжигается в факелах. Но в рамках комплексного проекта «Энергия Пармы» была построена ГТЭС «Чашкино», которая перерабатывает попутный газ с трех нефтяных месторождений, «превращая» его в электрическую энергию. Мощность этой электростанции составляет 16 МВт - столько электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить потребность более чем 30 многоквартирных домов. Половина полученной энергии используется нефтяниками для обеспечения своих производственных объектов, а остальная направляется предприятиям и населению Березниковского и Соликамского районов.

Пример успешной кооперации

В открытии газотурбинной электростанции «Чашкино» приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов, представитель Президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль, директор филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, управляющий директор - генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

- Проект «Энергия Пармы» демонстрирует опыт успешной кооперации промышленных предприятий края, - отметил во время открытия ГТЭС «Чашкино» глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Газотурбинные установки для станции разработали в «ОДК-Авиадвигатель», а электричество во внешнюю сеть нефтяники направляют через объекты «Пермэнерго» - филиала компании «Россети Урал». Кроме того, в проекте строительства ГТЭС нефтяники получили поддержку региона благодаря специнвестконтракту.

Полученная электроэнергия будет направляться потребителям через переключательный пункт «Союз», построенный в рамках реализации проекта «Энергия Пармы» специалистами «Россети Урал» - «Пермэнерго». Фото: пресс-служба «Россети Урал» - «Пермэнерго»

Строительство газотурбинной станции позволило улучшить экологическую обстановку на севере Прикамья, ведь выбросы от сожженного в факелах газа теперь не уходят в атмосферу. Кстати, он в этих месторождениях отличается повышенным содержанием сероводорода. Поэтому на электростанции применяются газотурбинные установки, разработанные на основе двигателей самолетов Ту-134. Проект позволил использовать 98 процентов нефтяного газа, получаемого с трех месторождений, это составляет 53 миллиона кубических метров в год.

Надежность и эффективность

Полученная электроэнергия будет направляться потребителям через переключательный пункт «Союз», построенный в рамках реализации проекта «Энергия Пармы» специалистами «Россети Урал» - «Пермэнерго».

- Целевое использование попутного нефтяного газа и его компонентов, приносит целый ряд положительных эффектов и обладает высоким инновационным потенциалом, - подчеркнул генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль - Я считаю, что появление этих мощностей - хороший толчок для развития Березниковского - Соликамского энергоузла в целом. Специалисты «Россети Урал» в полном объеме выполнили обязательства по подключению нового объекта генерации, работающего на этом виде топлива. При реализации схемы выдачи мощности применены передовые технологии, включая цифровые решения. Переключательный пункт «Союз» оснащен только отечественным оборудованием. Его характеристики позволяют обеспечить самый высокий уровень надежности и эффективности передачи.

Общая стоимость строительства переключательного пункта «Союз» составила порядка 200 миллионов рублей. Это уже не первый проект в рамках промышленной кооперации нефтяников и энергетиков Прикамья.

Ранее подобный энергоэффективный проект был реализован в Кунгурском районе на Ильичевском нефтяном месторождении. Для выдачи в сеть вырабатываемой ГТЭС «Ильичевская» электроэнергии была построена подстанция «Юрман». Часть вырабатываемой на «Ильичевской» энергии используется для разработки самого месторождения, часть - через подстанцию «Юрман» компании «Россети Урал» отправляется потребителям.