Балет расскажет гостям поэтичную историю о том, что происходило в эпоху палеолита в таинственной пещере. Фото: Минкульт Пермского края

В субботу, 22 августа, в Губахе пройдет театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». В этом году зрители увидят одноактный балет «О чем молчат камни» в исполнении артистов Башкирского государственного театра оперы и балета.

Действо перенесет зрителей в потрясающие по красоте и природе места Башкортостана. Именно здесь, рядом с пещерой Шульган-Таш, зародились уникальные памятники башкирского народного творчества - легенда «Акбузат» и эпос «Урал-Батыр».

Балет расскажет гостям поэтичную историю о том, что происходило в эпоху палеолита в таинственной пещере, хранящей редчайшие образцы искусства времен каменного века - первобытную роспись.

Однако в целях безопасности посмотреть балет смогут не более 1000 зрителей, поэтому вход на мероприятие будет строго по билетам, которые можно купить на сайте teatrd.ru. Цена - от 500 до 2000 рублей.

- Мы понимаем, что люди соскучились по балету и театру, культуре и красоте, но сегодня наша самая главная задача обеспечить безопасность зрителей,- говорит председатель оргкомитета фестиваля, советник председателя Совета директоров «Метафракса» Мария Коновалова. - Сегодняшние условия и ограничения диктуют свои правила, мы призываем зрителей отнестись к этому с пониманием.

Для удобства и безопасности зрителей будут организованы два подъема - автомобильный и пешеходный, воспользоваться которыми смогут только обладатели входных билетов, пригласительных и пропусков. На КПП для каждого зрителя предусмотрены маски, перчатки и санитайзеры.

Для тех, кто не сможет попасть на мероприятие, трансляцию балета можно посмотреть на странице «Комсомолки» в социальной сети «ВКонтакте».

Начало спектакля в 19.30.

СПРАВКА «КП»

«Тайны горы Крестовой» - театральный ландшафтный фестиваль, который с 2012 года проходит в Губахе, на горе Крестовой, вершине хребта Рудянский спой.

Здесь показывали свои постановки Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр.

Выходные в автотеатре

В пятницу в автотеатре покажут российскую военную драму «Сестренка». Фильм снят по повести «Радость нашего дома» башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима.

В субботу с программой произведений Петра Ильича Чайковского выступят камерный оркестр и солисты Пермской оперы под руководством дирижера Артема Абашева. А в воскресенье свой дебютный альбом представит известная пермская группа «Смирный и друзья».

Начало показов - 20 часов. Въезд на парковку автотеатра «Спеши в кино» (ул. Спешилова, 114) бесплатный.