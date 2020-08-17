Синоптики рассказали, когда в Перми кончатся дожди

Погода в последние дни действительно не радует Фото: Василий Вахрин

- Как же быстро в этом году закончилось лето, - расстраиваются пермяки. – Еще только середина августа, а холодно как в октябре.

Погода в последние дни действительно не радует: промозглый дождь, ветер и заморозки по ночам.

Что будет с погодой дальше? Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, до 20 августа ожидаются проливные дожди – самые сильные за это лето. А температура воздуха окажется ниже нормы на 2 – 4 градуса.

Во вторник, 18 августа, в Перми может выпасть около 20 мм осадков. Метеорологи отмечают, что это первый случай таких интенсивных и продолжительных обложных дождей. При этом столбик термометра не поднимется выше +12 градусов.

Дождь будет идти и в ночь на среду, днем осадков будет уже меньше. Температура воздуха – всего около 10 градусов.

К четвергу через Пермский край пройдет теплый фронт, и этот процесс может сопровождаться очередной порцией осадков. К вечеру потеплеет до +14…+16 градусов.

К пятнице дожди прекратятся, выглянет солнце и воздух днем прогреется до +20 градусов. Ночь на субботу тоже будет теплой – до +13. Впервые с начала недели температура достигнет климатической нормы.

Как сообщают метеорологи, в выходные ожидается умеренное тепло с температурой +20. Более точный прогноз зависит от антициклона с Европейской России, который принесет с собой теплый воздух. Но, скорее всего, повышения температуры – до +25 – стоит ждать только к понедельнику.

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