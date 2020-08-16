«Готов бросить вызов Шварценеггеру». 79-летний воздушный гимнаст собирается продемонстрировать номер, который попадет в книгу рекордов Гиннеса

Владимир Фалин выполняет сложнейшие трюки Фото: Личный архив героя публикации

Владимир Фалин раскладывает рядышком две фотографии: на одной известный всему миру Арнольд Шварценеггер, на другой, старенькой, черно-белой – молодой человек, не уступающий накачанным мускулами «железному Арни». Таким старейший воздушный гимнаст мира был 50 лет назад. И практически таким же остался сейчас.

В 79 лет Владимир Фалин готов поспорить сложением со Шварценеггером Фото: Личный архив героя публикации

- Я очень хочу бросить вызов Шварценеггеру, предложить: давай сейчас фотографируемся и выложим рядышком наши фото, - с гордостью говорит Владимир Фалин. – В молодости мы все рысаки. Пусть попробует посоревноваться сейчас. Хотя он на 7 лет моложе меня. Но он накачал себя на анаболиках и стероидах, а у меня были простые щи и каша.

Владимиру Фалину 79 лет. Он до сих пор не только ведет детскую цирковую студию «Икар», но и сам выполняет сложнейшие трюки. Один из них он готовит к грядущему 50-летнему юбилею Пермского цирка. Именно здесь когда-то началась творческая карьера Владимира Фалина. В отличие от многих цирковых, кто буквально родился за кулисами, Владимир нашел свое место в жизни довольно поздно.

- Я с детства занимался акробатикой в спортивной секции при Дворце культуры имени Свердлова, - рассказывает Владимир. - В молодости пошел работать на стройку, потом в армию.

Кстати, служил Владимир Фалин на Байконуре. Как раз в то время, когда совершил свой полет в космос Юрий Гагарин. Может быть, оттуда у него эта тяга к полетам. После демобилизации пошел на завод. Тогда же выполнил норматив мастера спорта по акробатике.

- Когда в Перми построили цирк, мне было уже 30, - вспоминает Владимир Фалин. -

Я хорошо зарабатывал на заводе, а мать болела, я кормил семью и, казалось, не мог никуда уйти. Но когда открылся пермский цирк, я пришел туда и сказал: «Я мастер спорта по акробатике. Возьмите меня, я буду выполнять любую работу». Меня взяли униформистом (рабочие, обслуживающие цирковую арену во время представления, - Ред.) и одновременно я работал машинистом сцены. А через полтора года начал исполнять свой сольный номер.

К 50-летию Пермского цирка Владимир Фалин готовит номер, который, как планируется, войдет в книгу рекордов Гиннеса – 79-летний воздушный гимнаст выполнит полет под куполом цирка.

- В последний раз я летал, когда показывал номер своим ученикам, это было полтора года назад, - рассказывает он. - Сейчас репетирую новый полет, остались последние штрихи. Признаюсь, приятно, что почти в 80 лет я могу показаться на публике почти обнаженным, с голым торсом. Но мышцы – это только форма. А моя задача - создать творческий продукт, передать через движения тела – самые высокие человеческие чувства. В следующем году покажу эту программу в Москве в цирке на Вернадского.

В цирке Владимир Фалин работает почти 50 лет Фото: Личный архив героя публикации

Как удалось Владимиру Фалину остаться сильным и подтянутым?

- Я всегда говорил, что главный мой секрет – генетическое здоровье, - смеется он. - Я к гимнастике приспособлен физически. И мой отец, и его предки работали плотниками, у них был развит плечевой пояс, а ноги – сухие и стройные. Я весь в них. К тому же за всю свою жизнь я не выпил ни банки пива. Никакого алкоголя и табака. Ну, и постоянные тренировки. Я в любом состоянии, даже если был простужен, чувствовал себя плохо, всегда шел и тренировался. Зимой я надевал два свитера, подвешивал на дерево свои приспособления и репетировал, репетировал, репетировал…

Чтобы сохранить физическую форму, надо правильно есть

Советы от Владимира Фалина

Надо, прежде всего, изучить самого себя, свое тело, подчинить его себе, научиться чувствовать малейшее свое движение, каждый свой мускул. Не выучить, не заучить известное количество поз и движений, а научиться чувствовать и позу и движение и затем развить способность ко всевозможным движениям. Надо уметь прежде естественно двигаться, владеть своим телом, уметь естественно ходить, бегать, стоять.

Научиться правильно есть. В желудок нельзя валить десятки сложных наборов продуктов. Лучше употреблять за прием 2-3 продукта, максимум два блюда. Мясо отдельно, углеводы отдельно. Хлеб есть по минимуму, исключить из рациона сахар, газированные напитки.

Мясо, рыба, яйца - концентрированные белки. Для их переваривания требуется большое количество кислоты, поэтому не запивайте такую пищу водой.

Белок лучше усваивается с овощами, поэтому ешьте мясо и рыбу с салатами. И следующий прием пищи - не ранее чем через 3–4 часа. Столько времени требуется белкам на переваривание.

Углеводы - макароны, крупа, картофель, хлеб - лучше усваиваются, если не смешивать их с белковыми продуктами.

Пить воду, чай или сок следует не ранее чем через полчаса после приема пищи.

Фрукты играют роль заменителя сладостей. Можно смешивать между собой фрукты которые относятся к группе сладких (финики, инжир, бананы, сухофрукты), также их можно сочетать с молочными продуктами, например с творогом.

Полукислые фрукты, такие как яблоки, персики, груши, виноград, манго можно смешивать между собой, дополнять молочными продуктами не желательно.

Овощи хорошо сочетаются с белками, но не следует их смешивать с фруктами и молоком.