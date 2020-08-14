«Я эту цифру даже не поняла сначала!» Пермячке, которая исправно платит за коммуналку, пришел счет о долге на три миллиона рублей

В этом доме живет женщина, которой пришло письмо с претензией на три миллиона рублей. Фото: личный архив Ларисы А.

- Когда я увидела квитанцию, в которой написано, что мой долг составляет три миллиона, я даже поверить в это не смогла, мне показалось, что там три тысячи напечатано, - говорит пермячка Лариса А. – Начала подсчитывать, за какое время эта сумма успела набежать. А когда внимательней пригляделась к сумме, поняла, что это не три тысячи, а три миллиона! Откуда? Или мне за весь микрорайон посчитали?

Лариса живет в старенькой двушке в двухэтажном доме на улице Сеченова,6 в Дзержинском районе. За коммуналку каждый месяц платит исправно, правда, из-за того, что пришлось сидеть на самоизоляции, накопила небольшой долг, но не в три миллиона, однозначно.

- Забей, - посоветовал пермячке взрослый сын. – Они там, наверняка, ошиблись.

Но Лариса долго не могла успокоиться, переживала, что коммунальщики, выставившие такой счет, быстро обратятся в суд, там примут решение и банковский счет женщины арестуют.

Сумму в три миллиона рублей пермячка поначалу даже не поняла. Фото: личный архив Ларисы А.

- Ходи потом доказывай, что ты ни в чем не виновен, - объясняет пермячка. – А ведь мне, чтобы заплатить эту сумму, квартиру продать придется. И даже тогда денег не хватит! Поэтому я стала звонить по всем, указанным в квитанции телефонам. Времени на это ушло немало. Сначала трубку не брали, потом все-таки удалось дозвониться до девушки-оператора.

- Это у нас в бухгалтерии перепутали и вместо суммы долга написали семизначный номер лицевого счета, - объяснила оператор. – Да вы не переживайте, выбросьте эту квитанцию в мусор и живите спокойно. А оплатить вам нужно только 1600 рублей.

- Такие ошибки неизвестно до чего могут человека довести, никому не желаю письмо с такой ошибкой получить, - вздыхает Лариса.

«Должница» рассказала «Комсомольской правде» о том, что с ней приключилось, и оказалось, что она не одна такая. Журналисты издания сделали официальный запрос, и вот какой получили ответ:

ОФИЦИАЛЬНО

- Как сообщили в управлении по работе с физическими лицами ООО «НОВОГОР-Прикамье», при подготовке досудебных претензий в адрес абонентов-должников в части документов из-за технического сбоя вместо суммы задолженности напечатан номер лицевого счета (7-значный). Претензии с ошибочными цифрами были отправлены части должников Дзержинского района. Исправленные документы были направлены на этой неделе, несколькими днями позже. Компания приносит свои извинения и напоминает о том, что оплачивать коммунальные услуги надо своевременно. Сумма долга абонента, задавшего вопрос - 1623 руб.