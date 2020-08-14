Грибы в Пермском крае 2020: где растут и как собрать без вреда для здоровья

Грибы собирать рекомендуется на расстоянии 500 метров от проселочной дороги или в километре от трассы. Фото: архив "КП"

На городских рынках идет бойкая торговля дарами из леса, но цены на лисички и красноголовики, честно говоря, кусаются. Да и специалисты не советуют покупать грибы у незнакомых продавцов.

- Это довольно опасно, так как грибы могут быть собраны вдоль дорог, шоссе и промышленных предприятий, именно там они появляются в первую очередь, а уже потом начинают расти и в лесах, - говорит профессор ПГНИУ Лидия Переведенцева. - К тому же у нас долгое время стояла жаркая и сухая погода. И все токсины из воздуха не смывались дождями, а накапливались в верхних слоях почвы. При таких условиях даже съедобные грибы, которые впитывают в себя все, как губка, могут оказаться опасны для здоровья.

Что делать тем, кому не терпится выйти на «тихую охоту»? Выждать время, когда пройдут дожди. Важно помнить, что Роспотребнадзор рекомендует собирать грибы на расстоянии 500 метров от проселочной дороги или в километре от трассы.

Если у грибников нет возможности уехать далеко в край, можно собирать грибы прямо в городских лесах. О том, что и где растет, рассказали сотрудники пермских лесничеств.

- В Левшинском лесничестве можно обнаружить кульбики, красноголовики и лисички, - объяснили специалисты. - В Нижне-Курьинском лесничестве растут лисички, опята, белые грибы, подосиновики, подберезовики. В ООПТ «Черняевский лес» можно найти белые грибы, обабки и синявки, а в Андроновском лесу - маслята.

КСТАТИ

Куда ехать за грибами этим летом?

А вот несколько тысяч заядлых грибников со всего Пермского края объединились в группу в соцсетях и делятся фотографиями грибов, которые им удалось собрать. Рассказывают они и о местах, где собрали хороший урожай.

В этом августе много подберезовиков и подосиновиков в Пермском районе: возле Кукуштана, Мостовой, Рождественского и Юго-Камского, а также в Еловском районе и около деревни Горы в Добрянском районе. Есть хорошие места для грибников, которые хотят насобирать красноголовиков, в Ильинском и Кудымкарском районах, а также в Кунгурском, недалеко от Белой горы.

Маслята растут в Оханском, Кишертском районах и около Соликамска, а лисички есть в Чайковском.

А вот в лесах возле Гайн, Чердыни и Красновишерска пока сухо и грибов мало. Маслята встречаются, а вот белых нет.