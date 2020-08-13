В воскресенье центр Перми закроют для движения

Также часть автобусов изменит свой маршрут Фото: Василий Вахрин

В воскресенье, 16 августа, пройдет чемпионат Пермского края по триатлону, из-за соревнований центр города закроют для движения. Также часть автобусов изменит свой маршрут.

Итак, с 6.30 до 12 часов будут перекрыты:

-улица Монастырская- от дома №2 до улицы Осинской;

-улица Максима Горького- от Монастырской до Советской;

-улица 25 Октября- от Монастырской до Советской;

-улица Сибирская- от Монастырской до Советской;

-улица Газеты «Звезда»- от Окулова до Советской;

-Комсомольский проспект- от дома №1 до улицы Советской;

-улица Куйбышева- от Монастырской до Советской.

Кроме того, с 7 утрасубботы до 12 часов воскресенья запретят остановку и стоянку всех видов транспорта по улице Монастырской - на участке от дома №2 до улицы Осинской.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, часть автобусных маршрутов будет запущена в объезд.

Автобусы №2 «Станция ПермьII- станция ПермьI и №51 «Микрорайон Владимирский - станция «ПермьI в направлении станции ПермьI будут следовать до улицы Советской с посадкой и высадкой пассажиров на временном остановочном пункте в районе дома №11 по Комсомольскому проспекту.

Автобус №3 «Cтанция ПермьI- микрорайон Нагорный» в направлении станции ПермьI будет следовать по улицам Сибирской и Советской с посадкой и высадкой пассажиров на временном остановочном пункте cтанция ПермьI в районе дома №1б по улице Советской.

Автобусы №14 «Микрорайон Заостровка - микрорайон Юбилейный» и №50 «Микрорайон Крохалева - станция ПермьII будут следовать без заезда на станцию ПермьI.

Актуальное расписание и движение транспорта можно смотреть на сайте «Гортранса».