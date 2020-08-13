В Пермском районе реконструировали важную подстанцию

Обновленная подстанция. Фото: МРСК Урала

Возле поселка Юг в Пермском районе появился новый электросетевой объект. Строго говоря, не совсем новый – подстанция Юг была введена в строй еще в 1963 году. Но в ходе ее реконструкции объем работ был проведен такой, что можно говорить о практически новом объекте. Два силовых трансформатора мощностью по 3,2 МВА были заменены на трансформаторы мощнее в два раза – по 6,3 МВА. Вместо масляных выключателей установлены современные - вакуумные. А пункт управления оснастили современной микропроцессорной защитой, ранее защита была электромеханической.

Участие в открытии подстанции приняли заместитель генерального директора компании «Россети Урал» - директор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергей Зуев, директор Центральных электрических сетей «Пермэнерго» Александр Распопов.

Приглашенные гости побывали на своеобразной экскурсии по подстанции. Отметили, что практически все оборудование, использованное при реконструкции подстанции – отечественного производства. К примеру, релейные защиты на микропроцессорной базе произведены на чебоксарском заводе.

Фото: МРСК Урала

Все это позволило повысить качество и надежность энергоснабжения всего Юговского сельского поселения. Подстанция Юг – полностью автоматическая, персонал сюда может приехать раз в месяц – для плановой проверки, а все управление осуществляется диспетчерской службой Центральных сетей из Перми.

В случае нештатной ситуации – например, при обрыве линии электропередачи упавшим деревом - автоматика позволяет за долю секунды переключить подачу энергии с одного фидера на другой, и потребители даже не успеют понять, что могли лишиться электричества.

При этом все работы по реконструкции подстанции велись без ее отключения. Это значительно усложнило работу энергетиков, пришлось использовать резервные схемы электроснабжения, но зато жители и предприятия поселка Юг не испытывали дискомфорта.

- Мы - социально ориентированная компания, которая обеспечивает комфорт в домах жителей, - отметил заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов. - Понимая, что мощности подстанции не хватает, чтобы обеспечить потребности жителей, а тем более развитие производства, мы включили этот объект в инвестиционную программу компании «Россети Урал» в Пермском крае. Всего на реконструкцию подстанции Юг было направлено порядка 140 миллионов рублей.

Одним из основных потребителей электроэнергии подстанции Юг является Юговской комбинат молочных продуктов. Для поселка – это практически градообразующее предприятие, там работают 850 человек. На комбинате в сутки перерабатывают по 1000 тонн молока, производя по сто тонн сыров.

- После реконструкции подстанции у нас появляется возможность дальнейшего развития, увеличения выпуска продукции, - рассказал технический директор Юговскогомолкомбината Николай Семиков.

- Мы готовы обеспечить надежное энергоснабжение юговского молкомбината, - подчеркнул директор ПО «Центральные электрические сети» Александр Распопов. – Для технологического присоединения предприятия мы протянули от подстанции кабельно-воздушную линию длиной почти в три километра, установили 60 железобетонных опор. А в самом поселке заменили все приборы учета на современные интеллектуальные. Для безопасности жителей заменили вводы в 40 домов.

- Мы работаем в тесном взаимодействии с энергетиками «Пермэнерго», - подчеркнул первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района Владимир Ваганов. – Очень радует, когда это сотрудничество воплощается в реальные дела, когда производственные объекты благодаря введенной мощности получают новые возможности для развития, когда благодаря энергетикам улучшаются условия жизни жителей Пермского района.