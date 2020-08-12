Театральная осень в Перми: «Алиса в стране чудес», «Пиковая дама» и фестиваль МакДонаха

Пермские театры, которые из-за пандемии не работали несколько месяцев, готовятся к новому театральному сезону. Фото: teatrumosta

Пермские театры, которые из-за пандемии не работали несколько месяцев, готовятся к новому театральному сезону. И ждут зрителей на свои премьеры. Итак, что увидят пермяки уже этой осенью.

ТЮЗ

Пермский театр юного зрителя готовит сразу четыре новых спектакля. Из них два были поставлены еще в прошлом сезоне, но зрители их не видели. Это «Алиса в стране чудес» по сказке Льюиса Кэрролла и спектакль «Я вижу солнце» по роману Нодара Думбадзе, который театр посвятил 75-летию Победы.

Впереди репетиции еще нескольких спектаклей. «Гарольд и Мод» Колина Хиггинса (режиссер - Константин Яковлев из Барнаула, знакомый пермякам по спектаклю «Гуд бай, Берлин!»), «Дорогая Памела» Джона Патрика (Алексей Ларичев), а к Новому году Михаил Скоморохов выпустит сказку для семейного просмотра «Царь Горох» (инсценировка Ильи Губина по повести Вадима Коростылева «Король Пиф-Паф»).

«У Моста»

В театре «У моста» идут репетиции нового спектакля по мотивам одного из самых мистических произведений Александра Пушкина «Пиковая дама». Музыкальная постановка станет третьей совместной работой коллектива театра и режиссера Аллы Чепиноги (Москва), поставившей в театре «У Моста» мелодраму «Гранатовый браслет» и оперетту «Женихи».

Главное событие театральной осени - IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха, который должен пройти в Перми с 1 по 7 октября. Планируется, что в этом грандиозном событии примут участие театры из разных городов России и других стран.

Кроме этого, в начале 33-го театрального сезона театр представит зрителям премьерные спектакли, подготовленные и выпущенные в период самоизоляции: российскую премьеру пьесы ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле», драму «Мещане» по пьесе Максима Горького и советскую комедию «Энергичные люди» по повести Василия Шукшина.

Театр кукол

Зрителей ждут сразу четыре новых спектаклей. Малыши до трех лет встретятся с героями спектакля «Хитрая лиса» по мотивам русских народных сказок. Ребята постарше увидят постановку по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом».

Также ведется работа над двумя спектаклями для подростков - «Медной горы хозяйка» по сказам Павла Бажова и «Цветы для Элджернона» по роману Дэниела Киза.