Коронавирус в Перми последние новости на 12 августа 2020: заболевшие проживают в 19 территориях региона

Количество заболевших коронавирусом в Пермском крае составляет 6637 человек. Фото: архив "КП"

На утро 12 августа 2020 года количество заболевших коронавирусом в Пермском крае составляет 6637 человек.

- За предыдущие сутки в регионе было выявлено 65 случаев заражения COVID-19, - сообщили статистику в Роспотребнадзоре. - 45 человек проходят лечение в больницах, 20 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1,0%, коэффициент распространения болезни - 0,96.

Инфографика: Яндекс.

Из 65 новых инфицированных – 26 мужчин, 38 женщин и один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона.

Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре - 30 человек, восемь - в Пермском муниципальном районе, три — в Кунгуре. По два заразившихся в Верещагинском, Добрянском, Октябрьском, Соликамском, Краснокамском ГО, Кунгурском муниципальном районах, Чайковском и Березниках. А в Нытвенском, Чернушинском ГО, Березовском, Ординском, Уинском муниципальных округах, Частинском, Бардымском муниципальном районе и Губахе зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.

«Свободным» от коронавируса остается Косинский муниципальный округ.

Инфографика: краевой штаб.

- За прошедшие сутки было зафиксировано три летальных исхода: все инфицированные пациенты умерли по причинам, не связанным с COVID-19, - сообщили в краевом оперштабе. - В итоге на 12 августа в Пермском крае было зафиксировано 180 летальных исходов от COVID-19. Еще 112 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.