В Перми «заминировали» вокзал и аэропорт

У "заминированного" здания аэропорта дежурили МЧС, скорые и спасатели. Фото: очевидцы - подписчики группы ВК "Мой город Пермь".

- Сотрудники аэропорта и пассажиры, находящиеся в здании аэровокзала были в срочном порядке эвакуированы, ситуация находится под контролем силовых ведомств, когда все проверочные мероприятия закончатся, мы сможем опубликовать информацию об отмене рейсов, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе пермского аэропорта «Большое Савино».

11 августа в 16.40 в дежурные службы поступила информация о возможной угрозе пассажирам и сотрудникам объектов авиа и железнодорожного сообщения. Пока нет информации о том, по каким каналам поступила эта угроза. Ранее, когда Пермь и другие города потрясла волна минирований, информация поступала по телефону. после того, как дежурный в здании брал трубку, механический голос произносил по телефону: «зда-ни-е-за-ми-ни-ро-ва-но».

- После поступления информации оперативные службы выехали на место и провели проверку, - комментируют ситуацию в Министерстве территориальной безопасности. - По предварительным данным, информация об угрозе не подтвердилась. Из здания железнодорожного вокзала даже не пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей.

- Но на вокзал не пустили, рядом дежурят МЧС, спасатели, полиция, - пишут в соцсетях пермяки.

А вот вылетающим из пермского аэропорта пассажирам, ЧП не помещает вылететь в положенное время. Сайт международного пермского аэропорта сообщает, что рейс до Новосибирска авиакомпании S7 вылетел по расписанию в 16.45. Следующий рейс до Симферополя должен вылететь в 18.55 по местному времени. На табло информация, что регистрация на рейс завершена.

А следующий за ним вылет по расписанию до Москвы, он должен состояться в 19.55.

В 18.45 в Министерстве территориальной безопасности сообщили, что информация, содержащаяся в анонимном сообщении, не подтвердилась. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

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