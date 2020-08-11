В Прикамье создали штаб общественной поддержки Дмитрия Махонина

Сопредседатели штаба провели пресс-конференцию. Фото: permkrai.ru

В Пермском крае создан штаб общественной поддержки Дмитрия Махонина. В его состав уже вошли около 200 человек. Возглавляют общественную структуру четыре сопредседателя. Это генеральный директор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев, Герой России, бывший командир пермского СОБРа Сергей Яшкин, призер Олимпийских игр и чемпионата мира, саночник Альберт Демченко и ректор Пермского государственного медицинского университета Ирина Корюкина.

- В Японии существует Сад Камней, все его камни сразу не увидеть, надо смотреть с разных сторон. Так же и с людьми. Когда много людей смотрят с разных сторон – только тогда увидишь полную картину, - так поэтически объяснил Алексей Андреев причины создания общественного штаба.

- В штаб вошли представители разных сфер, компетентные в своей деятельности: , культуре, спорте, промышленности, общественной работе, - отметил Альберт Демченко. - Это консолидация людей, которые готовы предлагать свои решения проблем, а не просто озвучивать их.

Штаб должен быть постоянной структурой, считают его сопредседатели.

- В любом обществе должно быть «ядро», в задачи которого входит разработка стратегических решений и механизм обратной связи, - рассказал Алексей Андреев. - Сложно донести важную информацию до каждого жителя региона, а через членов штаба – это возможно.